М’який, ароматний і ситний: рулет із печінки без зайвої мороки (відео)

Смачна та ситна закуска

Печінка — цінний субпродукт, багатий на вітаміни та залізо, з якого можна приготувати різні страви: посмажити у клярі, тушкувати з овочами або запікати у духовці. Для досягнення ніжної текстури важливо правильно обирати свіжу печінку, без жовчних плям, з однорідною консистенцією. Сьогодні пропонується рецепт печінкового рулету — ніжного та ароматного, із ситною начинкою, який легко готувати вдома. Ретельне подрібнення і збивання печінки до однорідної маси забезпечує м’якість і соковитість готової страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsarlova_n".

Як приготувати печінковий рулет

Інгредієнти:

куряча печінка – 500 г;

цибуля – 1 шт;

яйця – 2 шт;

борошно – 3 ст. л.;

сіль – за смаком;

рослинна олія – 1 ст. л.;

Для начинки:

цибуля – 2 шт;

морква – 2 шт;

рослинна олія – для смаження;

яйця – 4 шт;

сир – 90 г;

майонез – за смаком;

сіль – за смаком;

сухий часник – за смаком;

Спосіб приготування:

Подрібнити печінку, цибулю та яйця, додати борошно та сіль. Вилити масу на силіконізований папір для випічки і запікати при 180°С протягом 15 хвилин. Підготувати начинку: обсмажити цибулю та моркву на олії до м’якості, додати варені яйця, сир, майонез та спеції, перемішати. На гарячий або теплий печінковий корж викласти начинку і акуратно згорнути рулет. Загорнути рулет у харчову плівку і охолодити в холодильнику щонайменше 1 годину. Нарізати рулет порційно та викласти на блюдо для подачі.

Як і з чим подавати

Печінковий рулет можна подавати як самостійну закуску, нарізавши тонкими скибочками, або додавати до святкового столу як частину салатів та нарізок. Для більшої привабливості страву можна прикрасити зеленню, скибочками свіжих овочів або листям салату. Добре поєднується з легкими соусами на основі майонезу або йогурту, а також із маринованими огірками, томатами чи болгарським перцем. Рулет зручно нарізати порційно перед подачею, що робить його універсальним для будь-якого столу.