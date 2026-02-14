Вилийте тісто на деко і відпочивайте: рецепт швидких млинців на Масницю (відео)

Забудьте про смаження кожного млинця окремо

Багато хто любить млинці, але далеко не всі беруться їх готувати через те, що потрібно довго стояти біля плити, смажити кожен млинець окремо та постійно стежити, щоб нічого не підгоріло. Насправді ж існує значно простіший спосіб приготування — млинці в духовці.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка olya_pins. Достатньо змішати інгредієнти, вилити тісто у форму — і духовка зробить усе за вас.

Як швидко приготувати млинці у духовці

Інгредієнти:

2 яйця

400 мл молока

160 г борошна

2 ст. л. олії

1 ст. л. цукру

дрібка солі

ванілін на смак

100 г замороженої вишні

1 ст. л. цукру

кориця

Якщо вишні немає або хочеться поекспериментувати зі смаками, у цьому рецепті її легко замінити на малину, карамелізоване яблуко, полуницю, банан чи родзинки.

Спосіб приготування:

Збийте яйця з цукром, сіллю та ваніліном. Всипте просіяне борошно та влийте приблизно 1/3 молока. Ретельно перемішайте вінчиком до однорідності. Тільки після цього влийте решту молока. Наприкінці додайте олію. Тісто має бути рідким, як на звичайні млинці. Вилийте тісто у форму, застелену пергаментом. Зверху рівномірно розподіліть вишню. Відправляйте у розігріту до 180°C духовку на 20 хвилин. Через 20 хвилин дістаньте форму, щедро посипте поверхню сумішшю цукру та кориці. Поверніть у духовку ще на 5–10 хвилин. Після запікання дайте млинцю охолонути, потім розріжте його на рівномірні частини та скрутіть рулетики.

Як та з чим подавати

Запечені млинці найсмачніші злегка теплими. Подавайте їх зі сметаною, медом, кленовим сиропом чи згущеним молоком. Крім того, на тарілку з млинцями можна викласти ванільне морозив.