Один раз приготуєте — і більше не купуватимете: пряна скумбрія домашнього посолу (відео)

Скумбрія — одна з тих морських риб, які ідеально підходять для домашнього соління: вона жирна, ароматна і її майже неможливо пересушити.

Її маринують, смажать на вогні або запікають. У скандинавській та балтійській кухні сухий посол вважається класичним способом підкреслити природний смак риби без зайвих маринадів. Але сьогодні ми пропонуємо пряну версію, яка готується буквально за кілька годин і не потребує жодних складних інгредієнтів. Обирати варто свіжу або якісно заморожену скумбрію з щільною м’якоттю та без жовтого нальоту на шкірі — саме від цього залежить і текстура, і чистий смак готової риби. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna__zelenska_".

Як приготувати мариновану скумбрію

Інгредієнти:

скумбрія – 1 шт. (приблизно 400–500 г);

сіль – 1,5 ст. л.;

цукор – 1 ст. л.;

коріандр мелений – 0,5 ч. л.;

лимон – 5 тонких скибочок.

Спосіб приготування:

Розібрати скумбрію на філе, видалити кістки та за бажанням зняти шкіру. Змішати сіль, цукор і коріандр до однорідності. Викласти одне філе на харчову плівку та рівномірно посипати частиною сухої суміші. Викласти зверху кружечки лимона. Накрити другим філе та посипати рештою суміші. Щільно загорнути в плівку та поставити в холодильник на 4 години для малосольного варіанту або на 5–6 годин для більш насиченого смаку. Дістати рибу, прибрати лимон і нарізати тонкими скибками перед подачею.

Як і з чим подавати

Пряну скумбрію найкраще подавати з відвареною молодою картоплею, чорним хлібом або тостами з вершковим маслом. Для більш святкової подачі її можна викласти на тарілку з кільцями червоної цибулі, зеленню та краплею лимонного соку. Також риба чудово поєднується з гірчичним соусом, соусом на основі йогурту або просто з оливковою олією та меленим перцем.

Цей спосіб сухого посолу — справжня знахідка для тих, хто хоче швидко отримати ресторанний результат удома. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку і повний контроль над рівнем солоності роблять цей рецепт універсальним. А варіюючи спеції — наприклад, додаючи перець, паприку або фенхель — можна щоразу відкривати скумбрію по-новому.