Один раз приготуєте — і більше не купуватимете: пряна скумбрія домашнього посолу (відео)

Марія Швець
Маринована скумбрія
Маринована скумбрія. Фото instagram.com

Скумбрія — одна з тих морських риб, які ідеально підходять для домашнього соління: вона жирна, ароматна і її майже неможливо пересушити.

Її маринують, смажать на вогні або запікають. У скандинавській та балтійській кухні сухий посол вважається класичним способом підкреслити природний смак риби без зайвих маринадів. Але сьогодні ми пропонуємо пряну версію, яка готується буквально за кілька годин і не потребує жодних складних інгредієнтів. Обирати варто свіжу або якісно заморожену скумбрію з щільною м’якоттю та без жовтого нальоту на шкірі — саме від цього залежить і текстура, і чистий смак готової риби. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna__zelenska_".

Як приготувати мариновану скумбрію

Інгредієнти:

  • скумбрія – 1 шт. (приблизно 400–500 г);
  • сіль – 1,5 ст. л.;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • коріандр мелений – 0,5 ч. л.;
  • лимон – 5 тонких скибочок.

Спосіб приготування:

  1. Розібрати скумбрію на філе, видалити кістки та за бажанням зняти шкіру.
  2. Змішати сіль, цукор і коріандр до однорідності.
  3. Викласти одне філе на харчову плівку та рівномірно посипати частиною сухої суміші.
  4. Викласти зверху кружечки лимона.
  5. Накрити другим філе та посипати рештою суміші.
  6. Щільно загорнути в плівку та поставити в холодильник на 4 години для малосольного варіанту або на 5–6 годин для більш насиченого смаку.
  7. Дістати рибу, прибрати лимон і нарізати тонкими скибками перед подачею.

Як і з чим подавати

Пряну скумбрію найкраще подавати з відвареною молодою картоплею, чорним хлібом або тостами з вершковим маслом. Для більш святкової подачі її можна викласти на тарілку з кільцями червоної цибулі, зеленню та краплею лимонного соку. Також риба чудово поєднується з гірчичним соусом, соусом на основі йогурту або просто з оливковою олією та меленим перцем.

Цей спосіб сухого посолу — справжня знахідка для тих, хто хоче швидко отримати ресторанний результат удома. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку і повний контроль над рівнем солоності роблять цей рецепт універсальним. А варіюючи спеції — наприклад, додаючи перець, паприку або фенхель — можна щоразу відкривати скумбрію по-новому.

