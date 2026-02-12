Рибне "сало" до картоплі: рулет зі скумбрії, який затьмарить інші закуски
Один день у холодильнику — і маєте делікатес з простої риби
Скумбрія — не лише смачна, а корисна морська риба, яка чудово підходить для приготування холодних закусок. Вона багата на омега-3 жирні кислоти, містить вітамін D, йод, селен і вітаміни групи B. Завдяки природній жирності скумбрія залишається соковитою навіть без термічної обробки, а правильно підібрані спеції лише підкреслюють її насичений смак.
Рецептом рулету зі скумбрії поділилися з нами на порталі "Сенсація".
Як смачно замаринувати скумбрію
Цей рулет зі скумбрії — простий спосіб приготувати рибу по-новому. Філе маринується зі спеціями, часником і зеленню, просочується ароматами та набуває пікантності. Уже за добу ви отримаєте апетитну закуску, яка стане прикрасою святкового столу або смачним доповненням до щоденного меню. Головне — обирати якісну свіжоморожену скумбрію без жовтих плям і з щільною структурою м’яса, адже саме від цього залежить кінцевий результат.
Інгредієнти:
- Скумбрія — 2 шт.
- Часник — 8 зуб.
- Сіль — 2 ст. л.
- Чорний мелений перець — на смак
- Цукор — 1 ст. л.
- Оцет — 1 ст. л.
- Олія — 3 ст. л.
- Коріандр — 0,5 ч. л.
- Свіжа зелень — 1 пучок
- Цибуля — 2 шт.
- Перець чорний горошком — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Розморозьте скумбрію, видаліть голову, нутрощі та плавці. Розберіть тушку на філе, повністю видаливши хребет та кістки.
- Натріть філе зсередини сумішшю солі, цукру та спецій.
- Викладіть на рибу пропущений через прес часник та подрібнену зелень, змішану з олією.
- Подрібніть цибулю та замаринуйте її в оцті з дрібкою цукру та олією.
- З’єднайте філе начинкою всередину, змастіть оцтом і викладіть зверху мариновану цибулю.
- Щільно загорніть у харчову плівку та залиште в холодильнику на добу.
Як і з чим подавати
Наріжте рибу тонкими скибочками та викладіть на блюдо, прикрасивши маринованою цибулею та свіжою зеленню. Особливо смачно їсти мариновану скумбрію з вареною картоплею або з житнім хлібом. Приготовану за цим рецептом скумбрію також можна подавати на підсушеному багеті з тонким шаром вершкового сиру чи гірчичного соусу.