Рибне "сало" до картоплі: рулет зі скумбрії, який затьмарить інші закуски

Один день у холодильнику — і маєте делікатес з простої риби

Скумбрія — не лише смачна, а корисна морська риба, яка чудово підходить для приготування холодних закусок. Вона багата на омега-3 жирні кислоти, містить вітамін D, йод, селен і вітаміни групи B. Завдяки природній жирності скумбрія залишається соковитою навіть без термічної обробки, а правильно підібрані спеції лише підкреслюють її насичений смак.

Рецептом рулету зі скумбрії поділилися з нами на порталі "Сенсація".

Як смачно замаринувати скумбрію

Цей рулет зі скумбрії — простий спосіб приготувати рибу по-новому. Філе маринується зі спеціями, часником і зеленню, просочується ароматами та набуває пікантності. Уже за добу ви отримаєте апетитну закуску, яка стане прикрасою святкового столу або смачним доповненням до щоденного меню. Головне — обирати якісну свіжоморожену скумбрію без жовтих плям і з щільною структурою м’яса, адже саме від цього залежить кінцевий результат.

Інгредієнти:

Скумбрія — 2 шт.

Часник — 8 зуб.

Сіль — 2 ст. л.

Чорний мелений перець — на смак

Цукор — 1 ст. л.

Оцет — 1 ст. л.

Олія — 3 ст. л.

Коріандр — 0,5 ч. л.

Свіжа зелень — 1 пучок

Цибуля — 2 шт.

Перець чорний горошком — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Розморозьте скумбрію, видаліть голову, нутрощі та плавці. Розберіть тушку на філе, повністю видаливши хребет та кістки. Натріть філе зсередини сумішшю солі, цукру та спецій. Викладіть на рибу пропущений через прес часник та подрібнену зелень, змішану з олією. Подрібніть цибулю та замаринуйте її в оцті з дрібкою цукру та олією. З’єднайте філе начинкою всередину, змастіть оцтом і викладіть зверху мариновану цибулю. Щільно загорніть у харчову плівку та залиште в холодильнику на добу.

Як і з чим подавати

Наріжте рибу тонкими скибочками та викладіть на блюдо, прикрасивши маринованою цибулею та свіжою зеленню. Особливо смачно їсти мариновану скумбрію з вареною картоплею або з житнім хлібом. Приготовану за цим рецептом скумбрію також можна подавати на підсушеному багеті з тонким шаром вершкового сиру чи гірчичного соусу.