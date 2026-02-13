Смачний "Мурашник", але не торт: рецепт салату із курячим філе та хрусткою картоплею (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ситна та ефектна закуска
Багатьом добре відомий торт "Мурашник", який отримав свою назву через характерну форму та зовнішню схожість із мурашиним будиночком. Проте під такою ж назвою існує і салат із курячого філе, свіжих огірків, помідорів, сиру та хрусткої смаженої картоплі.
Головна особливість цієї страви — саме картопляна "шапка", яка створює впізнаваний вигляд. Салат готується з простих та доступних інгредієнтів, тож стане доповненням як вечері в будні, так і святкового столу. Рецептом поділилася кулінарна блогерка Наталія Власова у TikTok.
Як приготувати салат "Мурашник"
Інгредієнти:
- Куряче філе відварене — 300 г
- Огірок — 2 шт.
- Помідори — 2 шт.
- Майонез — 3-4 ст. л.
- Сир – 100 г
- Картопля сира велика – 2 шт.
- Чорний мелений перець, сіль – на смак
Спосіб приготування:
- Куряче філе наріжте тонкою соломкою поперек волокон або розділіть на волокна руками.
- Натріть сиру картоплю на тертці для корейської моркви. Промийте 3-4 рази, поки вода не стане прозорою. Викладіть картоплю на паперові рушники та промокніть. Вона має бути сухою перед смаженням.
- Обсмажуйте картоплю невеликими порціями у розігрітій олії до рум'яності. Соліть картоплю тільки після обсмажування, інакше вона миттєво стане м'якою.
- Натріть огірки на тертці для корейської моркви. Помідори наріжте соломкою, попередньо видаливши насіння з соком.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Зберіть салат шарами:
- Куряче філе + сіточка майонезу.
- Помідор + дрібка солі.
- Тертий сир + майонез.
- Свіжий огірок. Повторіть шари ще раз.
7. Декоруйте салат картоплею безпосередньо перед подачею на стіл.