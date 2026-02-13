Смачний "Мурашник", але не торт: рецепт салату із курячим філе та хрусткою картоплею (відео)

Ситна та ефектна закуска

Багатьом добре відомий торт "Мурашник", який отримав свою назву через характерну форму та зовнішню схожість із мурашиним будиночком. Проте під такою ж назвою існує і салат із курячого філе, свіжих огірків, помідорів, сиру та хрусткої смаженої картоплі.

Головна особливість цієї страви — саме картопляна "шапка", яка створює впізнаваний вигляд. Салат готується з простих та доступних інгредієнтів, тож стане доповненням як вечері в будні, так і святкового столу. Рецептом поділилася кулінарна блогерка Наталія Власова у TikTok.

Як приготувати салат "Мурашник"

Інгредієнти:

Куряче філе відварене — 300 г

Огірок — 2 шт.

Помідори — 2 шт.

Майонез — 3-4 ст. л.

Сир – 100 г

Картопля сира велика – 2 шт.

Чорний мелений перець, сіль – на смак

Спосіб приготування:

Куряче філе наріжте тонкою соломкою поперек волокон або розділіть на волокна руками. Натріть сиру картоплю на тертці для корейської моркви. Промийте 3-4 рази, поки вода не стане прозорою. Викладіть картоплю на паперові рушники та промокніть. Вона має бути сухою перед смаженням. Обсмажуйте картоплю невеликими порціями у розігрітій олії до рум'яності. Соліть картоплю тільки після обсмажування, інакше вона миттєво стане м'якою. Натріть огірки на тертці для корейської моркви. Помідори наріжте соломкою, попередньо видаливши насіння з соком. Сир натріть на грубій тертці. Зберіть салат шарами:

Куряче філе + сіточка майонезу.

Помідор + дрібка солі.

Тертий сир + майонез.

Свіжий огірок. Повторіть шари ще раз.

7. Декоруйте салат картоплею безпосередньо перед подачею на стіл.