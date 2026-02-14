Ідеально для романтичної вечері: рецепт смачного салату, який готується за лічені хвилини (відео)
Попри святковий вигляд, готується страва досить просто
Салат "Серденько" — це страва, яка одразу створює святковий настрій і виглядає особливо ефектно на столі. При цьому готується він з самих простих продуктів — печериць, варено-копченого філе, плавленого сиру, яєць та помідорів. Завдяки викладенню у формі серця салат чудово підходить як для романтичної вечері, так і для будь-якої події, коли хочеться здивувати гостей.
Рецептом страви поділилася кулінарна блогерка anna_di__ у TikTok.
Інгредієнти:
- Печериці — 400 г
- Варено-копчене філе — 300 г
- Цибуля — 2 шт.
- Плавлений сир — 2 шт.
- Яйця варені — 4 шт.
- Майонез — на смак
- Часник — 2 зубчики
- Кріп — на смак
- Помідори чері — 7-10 шт.
- Сіль — на смак
- Олія — для смаження
Спосіб приготування:
- Печериці наріжте пластинками, цибулю — дрібно. Обсмажте перечиці на сухій пательні до випаровування рідини, а цибулю на олії — до золотистого кольору. Потім трохи обсмажте печериці з цибулею разом 1-2 хвилини.
- Викладіть у форму у вигляді серця.
- Для другого шару поєднайте натерті на тертці яйця, плавлений сир та пропущений через прес часник. Заправте майонезом. Половину маси викладіть поверх грибів з цибулею.
- Зверху викладіть нарізане варено-копчене філе.
- Повторіть сирний шар. Посипте подрібненим кропом.
- Останніми викладіть нарізані помідори чері.