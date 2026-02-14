Рус

Ідеально для романтичної вечері: рецепт смачного салату, який готується за лічені хвилини (відео)

Наталя Граковська
Салат "Серденько"
Салат "Серденько". Фото Скріншот відео

Попри святковий вигляд, готується страва досить просто

Салат "Серденько" — це страва, яка одразу створює святковий настрій і виглядає особливо ефектно на столі. При цьому готується він з самих простих продуктів — печериць, варено-копченого філе, плавленого сиру, яєць та помідорів. Завдяки викладенню у формі серця салат чудово підходить як для романтичної вечері, так і для будь-якої події, коли хочеться здивувати гостей.

Рецептом страви поділилася кулінарна блогерка anna_di__ у TikTok.

Інгредієнти:

  • Печериці — 400 г
  • Варено-копчене філе — 300 г
  • Цибуля — 2 шт.
  • Плавлений сир — 2 шт.
  • Яйця варені — 4 шт.
  • Майонез — на смак
  • Часник — 2 зубчики
  • Кріп — на смак
  • Помідори чері — 7-10 шт.
  • Сіль — на смак
  • Олія — для смаження

Спосіб приготування:

  1. Печериці наріжте пластинками, цибулю — дрібно. Обсмажте перечиці на сухій пательні до випаровування рідини, а цибулю на олії — до золотистого кольору. Потім трохи обсмажте печериці з цибулею разом 1-2 хвилини.
  2. Викладіть у форму у вигляді серця.
  3. Для другого шару поєднайте натерті на тертці яйця, плавлений сир та пропущений через прес часник. Заправте майонезом. Половину маси викладіть поверх грибів з цибулею.
  4. Зверху викладіть нарізане варено-копчене філе.
  5. Повторіть сирний шар. Посипте подрібненим кропом.
  6. Останніми викладіть нарізані помідори чері.
Теги:
#Рецепти #Салат #Печериці