Секрет у начинці: цей рулет із сала домашні з’їдять ще до борщу (відео)
Після цього рулету не захочеться просто нарізати сало скибочками
Сало — одна з найулюбленіших класичних закусок, яку традиційно подають до гарячого борщу. Втім, не менш приємно смакувати ним і з відвареною картоплею, свіжим хлібом або просто у вигляді ситного бутерброда.
Раніше ми вже ділилися рецептом рулету з тонкого сала з желатином. Цього разу пропонуємо значно швидший варіант — рулет із сала, що готується буквально за кілька кроків. Як його приготувати показала кулінарна блогерка nisenitnitsia.
Як приготувати рулет із сала
Інгредієнти:
- Солоне сало 300–400 г
- Копчені томати різані — 1-2 ст. л.
- Копчена паприка — 1 ч. л.
- Спеції до м'яса — 0,5 ч. л.
- Часник — 3-4 зубчики
- Петрушка свіжа — невеликий пучок.
Спосіб приготування:
- Якщо сало зі шкіркою, зріжте її. Наріжте сало пластинами завтовшки 5–7 мм.
- Викладіть скибочки сала на харчову плівку встик одна до одної, накрийте зверху іншим шаром плівки та відбийте.
- Приберіть верхню плівку. Рівномірно посипте паприкою та спеціями. Розподіліть подрібнені томати та пропущений через прес часник.
- Щільно загорніть сало у рулет та покладіть в морозилку на одну годину.
Як та з чим подавати
Нарізайте рулет гострим ножем, поки він ще дуже холодний. Подавайте разом із хлібом та з ложкою міцної гірчиці або тертого хрону.