Секрет у начинці: цей рулет із сала домашні з’їдять ще до борщу (відео)

Після цього рулету не захочеться просто нарізати сало скибочками

Сало — одна з найулюбленіших класичних закусок, яку традиційно подають до гарячого борщу. Втім, не менш приємно смакувати ним і з відвареною картоплею, свіжим хлібом або просто у вигляді ситного бутерброда.

Раніше ми вже ділилися рецептом рулету з тонкого сала з желатином. Цього разу пропонуємо значно швидший варіант — рулет із сала, що готується буквально за кілька кроків. Як його приготувати показала кулінарна блогерка nisenitnitsia.

Як приготувати рулет із сала

Інгредієнти:

Солоне сало 300–400 г

Копчені томати різані — 1-2 ст. л.

Копчена паприка — 1 ч. л.

Спеції до м'яса — 0,5 ч. л.

Часник — 3-4 зубчики

Петрушка свіжа — невеликий пучок.

Спосіб приготування:

Якщо сало зі шкіркою, зріжте її. Наріжте сало пластинами завтовшки 5–7 мм. Викладіть скибочки сала на харчову плівку встик одна до одної, накрийте зверху іншим шаром плівки та відбийте. Приберіть верхню плівку. Рівномірно посипте паприкою та спеціями. Розподіліть подрібнені томати та пропущений через прес часник. Щільно загорніть сало у рулет та покладіть в морозилку на одну годину.

Як та з чим подавати

Нарізайте рулет гострим ножем, поки він ще дуже холодний. Подавайте разом із хлібом та з ложкою міцної гірчиці або тертого хрону.