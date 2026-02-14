Приготуєте навіть без світла: ніжний чизкейк "Рафаело" з п’яти інгредієнтів (відео)

Смачний та "швидкий" десерт

З кокосу можна приготувати безліч страв — від кокосового молока і кремів до різноманітних кокосових десертів, популярних у світовій та азійській кухні. Але сьогодні пропонується спрощена версія чизкейка "Рафаело" без випікання, натхненна відомими кокосово-мигдальними цукерками. Для ніжної текстури важливо використовувати якісний крем-сир без кислинки та дрібну, свіжу кокосову стружку без стороннього запаху. Типова помилка — брати занадто сухе печиво або перевищувати кількість згущеного молока, через що десерт втрачає баланс і стає нудотно солодким. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ask_edith".

Як приготувати кокосовий чизкейк

Інгредієнти:

пісочне печиво – 120 г;

молоко – 20 мл;

крем-сир – 250 г;

згущене молоко – 50 мл;

кокосова стружка – 60 г;

ванільний екстракт – кілька крапель (опційно);

Спосіб приготування:

Подрібнити печиво в дрібну крихту. Додати молоко та ретельно перемішати до пластичної маси. Викласти основу у форму або порційні склянки та щільно утрамбувати. Змішати крем-сир зі згущеним молоком і ваніллю до однорідності. Додати кокосову стружку та акуратно перемішати. Рівномірно викласти сирну масу на основу. Охолодити в холодильнику щонайменше 2 години до стабілізації.

Як і з чим подавати

Чизкейк найкраще подавати добре охолодженим, прикрасивши кокосовою стружкою, мигдальними пелюстками або білим шоколадом. Він добре поєднується з ягодами, манговим або полуничним соусом, а також з чашкою кави чи кокосового лате. Для святкової подачі десерт можна розкласти у порційні склянки або келихи, сформувавши шари. Також основу з печива легко замінити на шоколадне або мигдальне печиво для нових смакових варіацій.

Цей чизкейк зручний тим, що не потребує духовки й легко адаптується під різні смаки — згущене молоко можна замінити на мед або кокосові вершки. Десерт стабільно виходить навіть у новачків, якщо дотримуватися пропорцій і не економити на якості інгредієнтів. Саме простота та виразний кокосовий смак роблять його універсальним варіантом для будь-якої нагоди.