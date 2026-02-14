Золотистый, пряный и очень нежный: как превратить обычный подчеревок в деликатес (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Альтернатива дорогим мясным закускам из магазина
Шпондер – это обычный подчеревок, который варится в маринаде со специями и пряностями. Но если приготовить его в луковой шелухе, он превзойдет магазинные деликатесы. Благодаря рассолу мясо приобретает красивый янтарный цвет, насыщенный пряный вкус и становится нежным. Готовится он гораздо проще, чем может показаться. После такого рецепта покупать готовые мясные закуски в магазине точно не захочется.
Как вкусно приготовить подчеревок показала кулинарная блогерша cook_with_me_at_home в Instagram.
Ингредиенты:
- Подчеревок — 1 кг
- Вода – 1,5 л
- Луковая шелуха — большая горсть
- Соль — 90 г
- Специи для рассола: 1 лавровый лист, по 5 горошин черного и душистого перца, 1 звездочка гвоздики, 1/2 ч. л. кориандра.
- Чеснок – 6–8 зубчиков.
Способ приготовления:
- В кастрюлю налейте воду, добавьте промытую луковую шелуху, соль и все сухие специи. Доведите до кипения и проварите 5 минут. Шелуха должна отдать свой цвет воде — она станет темно-коричневой.
- Выложите куски мяса в кипящий отвар так, чтобы вода полностью их покрывала. Ждем повторного закипания и варим ровно 20 минут на умеренном огне.
- Выключите огонь, добавьте в кастрюлю пропущенный через пресс чеснок и оставьте шпондер охлаждаться прямо в маринаде.
- Достаньте охлажденный шпондер из кастрюли и обсушите его бумажным полотенцем.
Как и с чем подавать
Готовый шпондер нарежьте тонкими ломтиками. Его вкусно есть с отварным или запеченным картофелем, свежим хлебом, домашними соленьями, квашеной капустой и маринованными огурцами. Также можно дополнить закуску горчицей, хреном или острым соусом.