Гості оближуть тарілки: соєво-медові крильця з карамельною скоринкою (відео)

Надзвичайно смачна закуска

З курячих крилець можна приготувати десятки страв — від класичних BBQ до популярних азійських варіацій на кшталт крилець теріякі. Але сьогодні пропонується версія з соєво-медовим маринадом, яка поєднує солодкість, умамі та виразну карамельну скоринку. Для ідеального результату важливо обирати охолоджені, а не заморожені крильця без стороннього запаху, а мед використовувати рідкий і натуральний, без цукрових сиропів. Типова помилка — додавати забагато соєвого соусу або запікати крильця занадто щільно, через що вони не карамелізуються, а тушаться у власному соку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lanas_diet".

Як приготувати соєво-медові крильця з карамельною скоринкою

Інгредієнти:

курячі крильця — 1,2–1,4 кг;

часник — 1 головка;

паприка — 1 ст. л. без гірки;

мед — 1,5 ст. л.;

соєвий соус — 70 мл;

рисовий або яблучний оцет — 1 ст. л.;

рафінована олія — 1 ст. л.;

кунжутна олія — 1 ч. л. (опційно);

Спосіб приготування:

Змішати соєвий соус, мед, оцет, олії, паприку та подрібнений часник до однорідності. Замаринувати крильця, ретельно перемішати та залишити мінімум на 1 годину, оптимально — 3–6 годин у холодильнику. Викласти крильця в один шар на решітку або деко, застелене пергаментом. Запікати при 190 °C 35–40 хвилин, перевернувши посередині. Підвищити температуру до 220 °C або увімкнути режим гриля на 3–5 хвилин, змастивши крильця залишками маринаду.

Як і з чим подавати

Крильця найкраще подавати гарячими, посипавши підсмаженим кунжутом і свіжою зеленню — зеленою цибулею або кінзою. Вони добре поєднуються з картоплею фрі, запеченими овочами або легким салатом з огірка та капусти. Як соус підійдуть айолі, кисло-солодкий чилі або йогуртовий соус з лаймом. Для фуршету крильця можна подати на дерев’яній дошці з часточками лайма і соусами в маленьких піалах.

Цей рецепт легко адаптувати під власний смак, замінивши мед на кленовий сироп або додавши імбир і чилі для гостроти. Крильця однаково добре виходять і в духовці, і на грилі, головне — не перевантажувати деко і дати їм простір для рум’яної скоринки. Саме баланс солодкого, солоного та легкої кислинки робить цю страву універсальною для будь-якої компанії.