Ліниві голубці за пів години: домашній смак без зайвої мороки (відео)
-
-
Смачна та ситна страва
Голубці – це швидкий та зручний варіант класичної української страви, яка зазвичай готується із загортанням фаршу в капустяне листя. Традиційні голубці бувають з рисом і м’ясом, інколи з додаванням овочів або грибів, і запікаються у томатному або сметанному соусі. Сьогодні пропонується спрощена версія – ліниві голубці, де капуста дрібно нарізана, що дозволяє приготувати страву швидше, зберігаючи насичений смак і соковитість. Для досягнення оптимальної текстури важливо обирати свіжу капусту середньої щільності та фарш із суміші свинини та яловичини, а рис попередньо відварити до напівготовності, щоб він не вбирав зайву рідину. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".
Як приготувати ліниві голубці
Інгредієнти:
- фарш (свинина, яловичина або асорті) – 500–700 г;
- капуста дрібно нашаткована – 300–450 г;
- рис відварений до напівготовності – 1 склянка;
- цибуля – 1 шт;
- морква – 1 шт;
- яйця – 1–2 шт;
- сметана – 200 г;
- томатна паста – 2 ст. л.;
- вода або бульйон – 1–2 склянки;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- олія для обсмажування – 2 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Підготувати капусту, при потребі залити окропом на 5–10 хвилин та відіжати.
- Обсмажити дрібно нарізану цибулю та натерту моркву на олії до м’якості.
- Змішати у великій мисці фарш, рис, капусту, обсмажені овочі та яйця. Додати сіль, перець та улюблені спеції.
- Сформувати змоченими у воді руками круглі або довгасті котлетки та викласти їх у змащену форму для запікання.
- Змішати сметану з томатною пастою та водою, залити голубці так, щоб рідина покривала їх майже повністю.
- Запікати у розігрітій до 180–200°C духовці приблизно 45–60 хвилин, перші 40 хвилин можна накрити форму фольгою для збереження соковитості.
Як і з чим подавати
Ліниві голубці чудово смакують зі сметаною або легким томатним соусом, можна доповнити свіжою зеленню або обсмаженою цибулею. Для більш ситного обіду страва добре поєднується з картопляним пюре, відвареним рисом або овочевим гарніром. При сервіруванні можна прикрасити зеленню петрушки чи кропу, а зверху додати трохи соусу з духовки для апетитного вигляду. Така страва підходить як для буденного обіду, так і для святкового столу.