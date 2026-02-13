Ліниві голубці за пів години: домашній смак без зайвої мороки (відео)

Смачна та ситна страва

Голубці – це швидкий та зручний варіант класичної української страви, яка зазвичай готується із загортанням фаршу в капустяне листя. Традиційні голубці бувають з рисом і м’ясом, інколи з додаванням овочів або грибів, і запікаються у томатному або сметанному соусі. Сьогодні пропонується спрощена версія – ліниві голубці, де капуста дрібно нарізана, що дозволяє приготувати страву швидше, зберігаючи насичений смак і соковитість. Для досягнення оптимальної текстури важливо обирати свіжу капусту середньої щільності та фарш із суміші свинини та яловичини, а рис попередньо відварити до напівготовності, щоб він не вбирав зайву рідину. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати ліниві голубці

Інгредієнти:

фарш (свинина, яловичина або асорті) – 500–700 г;

капуста дрібно нашаткована – 300–450 г;

рис відварений до напівготовності – 1 склянка;

цибуля – 1 шт;

морква – 1 шт;

яйця – 1–2 шт;

сметана – 200 г;

томатна паста – 2 ст. л.;

вода або бульйон – 1–2 склянки;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

олія для обсмажування – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

Підготувати капусту, при потребі залити окропом на 5–10 хвилин та відіжати. Обсмажити дрібно нарізану цибулю та натерту моркву на олії до м’якості. Змішати у великій мисці фарш, рис, капусту, обсмажені овочі та яйця. Додати сіль, перець та улюблені спеції. Сформувати змоченими у воді руками круглі або довгасті котлетки та викласти їх у змащену форму для запікання. Змішати сметану з томатною пастою та водою, залити голубці так, щоб рідина покривала їх майже повністю. Запікати у розігрітій до 180–200°C духовці приблизно 45–60 хвилин, перші 40 хвилин можна накрити форму фольгою для збереження соковитості.

Як і з чим подавати

Ліниві голубці чудово смакують зі сметаною або легким томатним соусом, можна доповнити свіжою зеленню або обсмаженою цибулею. Для більш ситного обіду страва добре поєднується з картопляним пюре, відвареним рисом або овочевим гарніром. При сервіруванні можна прикрасити зеленню петрушки чи кропу, а зверху додати трохи соусу з духовки для апетитного вигляду. Така страва підходить як для буденного обіду, так і для святкового столу.