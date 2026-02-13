Навіть варити не треба: як зі звичайного кефіру зробити розкішну основу для десертів та закусок

Ніжний крем-сир легко приготувати лише з кефіру

Вершковий сир широко використовують для приготування намазок на бутерброди, закусок, салатів, соусів, ролів і навіть десертів. Звісно, крем-сир легко знайти на полицях магазинів, проте його можна без зайвих зусиль приготувати вдома — лише з одного інгредієнта, звичайного кефіру.

Завдяки простому способу заморожування і відціджування кефір перетворюється на ніжний кремовий сир не гірший за "Філадельфію" та чудово підходить як для солоних намазок, так і для солодких страв. До того ж він виходить натуральним, без загусників і добавок. Рецептом домашнього крем-сиру поділились у Facebook-спільноті "Смачно та корисно".

Як приготувати крем-сир вдома

Інгредієнти:

Кефір — 900 мл

Для приготування вершкового сиру беріть кефір жирністю не менше 2,5%, а краще 3,2%. Чим вищий відсоток жирності, тим менш кислим і більш вершковим буде готовий сир. Якщо взяти нежирний продукт (1% або 0%), ви отримаєте сухуватий сир, який буде кришитися.

Спосіб приготування:

Покладіть упаковку кефіру (пакет або тетрапак) у морозильну камеру на 24 години. Кефір має стати твердим, як камінь. Друшляк застеліть марлею у 4–6 шарів або використайте чистий бавовняний рушник. Встановіть друшляк над глибокою мискою, щоб у неї стікала сироватка. Дістаньте кефір, розріжте упаковку і викладіть крижану брилу на марлю. Залиште все за кімнатної температури приблизно на 12–15 годин. Зніміть марлю. У вас вийде приблизно 300 г домашнього вершкового сиру та 600 мл сироватки.

Як та з чим подавати

Додайте дрібку солі, подрібнений кріп та пропущений через прес зубчик часнику та намажте сир на хліб. Також до нього можна додати нарізані в’ялені томати та сушений базилік. Якщо ж додати до сиру цукрову пудру та ваніль, вийде основа для швидкого тирамісу або начинка для млинців.

Не виливайте сироватку. На ній можна приготувати тісто для домашнього хліба чи пиріжків.