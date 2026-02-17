Краще за шаурму: соковитий лаваш з фаршем і сиром за 15 хвилин (відео)

Смачна та проста закуска

Лаваш — це тонкий бездріжджовий хліб кавказького походження, з якого можна приготувати десятки швидких страв: від класичних рулетів до популярної закуски з червоною рибою та огірком. Але сьогодні ми пропонуємо більш ситний і універсальний варіант — лаваш із м’ясною начинкою та сиром, який легко замінює повноцінну вечерю. Для кращого результату варто обирати свіжий, еластичний лаваш без тріщин, а фарш — із мінімальним вмістом жиру, щоб начинка не була важкою. Типова помилка — переповнювати лаваш інгредієнтами, через що він рветься та погано пропікається, тому важливо дотримуватися балансу між начинкою і тістом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати лаваш з фаршем

Інгредієнти:

лаваш круглий – 2 шт.;

фарш (курячий, яловичий або змішаний) – 300 г;

сіль – за смаком;

перець чорний – за смаком;

сир твердий – 150 г;

зелень (петрушка, кріп, салат) – 1 жменя;

перець болгарський – 1 шт.;

сметана – 2 ст. л.;

майонез – 2 ст. л.;

гірчиця – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

Підготувати соус, змішавши сметану, майонез і гірчицю до однорідності. Приправити фарш сіллю та перцем, додати подрібнену зелень і добре перемішати. Нарізати болгарський перець тонкою соломкою, сир натерти на тертці. Розкласти лаваш, змастити соусом, викласти шар фаршу, перцю та сиру. Згорнути лаваш рулетом або конвертом. Обсмажити на сухій сковороді або запекти в духовці при 180 °C 10–12 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Такий лаваш найкраще подавати гарячим, нарізаним на порційні шматки або трикутники, доповнивши свіжими овочами чи легким салатом. Для подачі підійдуть соуси на основі йогурту, часниковий соус або томатна сальса. За бажанням страву можна прикрасити зеленню, кунжутом або краплею соусу зверху. Лаваш добре поєднується з овочевими супами, крем-супами або як самостійна страва до чаю чи лимонаду.

Такий лаваш легко адаптувати під різні смаки, замінюючи фарш на гриби, тунець або запечені овочі, що робить рецепт універсальним і зручним для щоденного меню.