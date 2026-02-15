Смак, перевірений поколіннями: соковиті крученики з грибною начинкою (відео)

Смачна та ситна страва

З м’яса можна приготувати безліч страв — від рваного м’яса для бургерів і такос до класичних відбивних чи запечених рулетів. Але сьогодні пропонується звернутися до української традиції й приготувати крученики — страву, яка поєднує соковите м’ясо з ароматною начинкою та ніжною підливою. Крученики мають давнє походження і вважаються святковою стравою в багатьох регіонах України, особливо на Галичині та Волині. Для ідеального результату важливо обирати свіже м’ясо без зайвих жил, не пересмажувати його на першому етапі та не перевантажувати начинку, щоб рулети залишалися ніжними, а не сухими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_kulikovska".

Як приготувати крученики

Інгредієнти:

свинина (вирізка або лопатка) – 1 кг;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

гриби (білі або шампіньйони) – 150 г;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

паприка – за смаком;

зелень – за смаком;

намазка з сала – 4 ст. л.;

олія – для смаження;

вода – 400 мл;

борошно – 2 ст. л.;

сметана – 3 ст. л.

Спосіб приготування

Відбити м’ясо тонкими пластами, змастити намазкою з сала та злегка посолити. Нарізати цибулю, моркву й гриби, обсмажити на олії до м’якості з додаванням спецій. Викласти начинку на м’ясо, згорнути рулетами, закріпити шпажками та обсмажити з усіх боків до золотистої скоринки. Змішати воду, борошно і сметану до однорідності, влити на сковороду, викласти крученики та тушкувати під кришкою близько 30 хвилин.

Як і з чим подавати

Крученики найкраще подавати гарячими, поливши щедрою порцією підливи та посипавши свіжою зеленню. Вони ідеально поєднуються з картопляним пюре, гречкою або домашньою локшиною, а також зі свіжими або квашеними овочами. Для більш сучасної подачі можна нарізати рулети скибками та викласти на тарілку разом із кремовим соусом і салатом.

Крученики — це приклад того, як проста селянська страва може залишатися актуальною й сьогодні, зберігаючи глибокий смак і культурну цінність. Правильно підібрані інгредієнти та неспішне тушкування роблять їх особливо ніжними й ароматними. Це страва, яка підходить і для родинної вечері, і для святкового столу.