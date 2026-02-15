Святковий хіт до Масниці: леопардові млинці, від яких у захваті всі (відео)
-
-
Какао перетворить млинці на шедевр
Хочете приготувати щось справді ефектне та святкове до Масниці? Спробуйте трендові леопардові млинці. Рецепт зовсім не складний — основа готується з класичного тіста на молоці, а характерний малюнок створюється за допомогою какао та поетапній випічці.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка Марія Хаванських в Instagram. Такі млинці точно здивують домашніх і особливо сподобаються дітям, адже виглядають незвично.
Як приготувати леопардові млинці
Інгредієнти:
- 300 г борошна
- 50 г цукру
- 3 яйця
- Дрібка солі
- 2 ст. л. рослинної олії
- 500 г молока
- Какао
Спосіб приготування:
- Яйця збийте виделкою або вінчиком до однорідності. Поступово додайте цукор, сіль та просіяне борошно. Почніть вводити молоко невеликими порціями, постійно помішуючи. Якщо залишилися грудочки, процідіть тісто через дрібне сито.
- Розділіть готове тісто на три частини. Основну частину 2/3 тіста залишіть світлою. В середню частину (приблизно 100 мл тіста) додайте 0,5 ч. л. какао. В найменшу частину (50-70 мл) додайте 2 ч. л. какао та розмішайте. Для зручності перелийте тісто з какао в кондитерські мішки або пластикові соусники з вузьким носиком.
- Розігрійте сковороду і злегка змастіть олією (лише для першого млинця). Спершу поставте хаотичні крапки світло-коричневим тістом. Почекайте 5–10 секунд, щоб вони "схопилися". Навколо кожної крапки обведіть розірване коло темним тістом. Почекайте ще 5 секунд. Залийте зверху світлим тістом, розподіляючи його по всій поверхні. Смажте до золотистого кольору, потім обережно переверніть.
Як і з чим подавати
Леопардові млинці можна подавати як із сиром, шоколадною пастою, фруктами чи медом, так і просто з варенням або сметаною.