Святковий хіт до Масниці: леопардові млинці, від яких у захваті всі (відео)

Какао перетворить млинці на шедевр

Хочете приготувати щось справді ефектне та святкове до Масниці? Спробуйте трендові леопардові млинці. Рецепт зовсім не складний — основа готується з класичного тіста на молоці, а характерний малюнок створюється за допомогою какао та поетапній випічці.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Марія Хаванських в Instagram. Такі млинці точно здивують домашніх і особливо сподобаються дітям, адже виглядають незвично.

Як приготувати леопардові млинці

Інгредієнти:

300 г борошна

50 г цукру

3 яйця

Дрібка солі

2 ст. л. рослинної олії

500 г молока

Какао

Спосіб приготування:

Яйця збийте виделкою або вінчиком до однорідності. Поступово додайте цукор, сіль та просіяне борошно. Почніть вводити молоко невеликими порціями, постійно помішуючи. Якщо залишилися грудочки, процідіть тісто через дрібне сито. Розділіть готове тісто на три частини. Основну частину 2/3 тіста залишіть світлою. В середню частину (приблизно 100 мл тіста) додайте 0,5 ч. л. какао. В найменшу частину (50-70 мл) додайте 2 ч. л. какао та розмішайте. Для зручності перелийте тісто з какао в кондитерські мішки або пластикові соусники з вузьким носиком. Розігрійте сковороду і злегка змастіть олією (лише для першого млинця). Спершу поставте хаотичні крапки світло-коричневим тістом. Почекайте 5–10 секунд, щоб вони "схопилися". Навколо кожної крапки обведіть розірване коло темним тістом. Почекайте ще 5 секунд. Залийте зверху світлим тістом, розподіляючи його по всій поверхні. Смажте до золотистого кольору, потім обережно переверніть.

Як і з чим подавати

Леопардові млинці можна подавати як із сиром, шоколадною пастою, фруктами чи медом, так і просто з варенням або сметаною.