Один салат — і ситі всі: картопля, тунець та простий соус (відео)

Смачний та ситний салат

Салати бувають дуже різними: від класичних овочевих і зелених до локальних кулінарних варіантів, наприклад, грузинський салат "Макоце" з буряком і сиром, який поєднує яскравий смак та насичений колір. Сьогодні пропонується легкий і ситний салат із картоплею та тунцем, який підійде як для обіду, так і для вечері. Вдалий салат починається з якісних інгредієнтів: картопля має бути щільною, тунець — у власному соку без зайвих добавок, овочі — свіжими та стиглими. Для насиченого смаку та балансу текстур важливо правильно поєднувати інгредієнти: м’яка картопля, ніжне яйце, соковитий помідор, трохи хрусткої цибулі та оливки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати салат з картоплею та тунцем

Інгредієнти:

салат (листя) — 1/2 пачки;

картопля — 1 шт;

тунець у власному соку — 80 г;

помідор — 1 шт;

яйце відварене — 1 шт (або 3–4 перепелиних);

оливки або маслини — 50 г;

фіолетова солодка цибуля — 1/2 шт;

Для соусу:

оливкова олія — 1 ст. л.;

мед — 1/2 ч. л.;

гірчиця американська — 1/2 ч. л.;

гірчиця діжонська — 1/2 ч. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

Спосіб приготування:

Відварити картоплю до готовності та підсмажити на невеликій кількості олії. Нарізати картоплю, помідор, яйце, цибулю та оливки кубиками або смужками. Змішати овочі з тунцем і салатом у великій мисці. Для соусу збити олію, мед, обидві гірчиці, лимонний сік та дрібку солі до однорідності. Заправити салат соусом або подавати його окремо. Ретельно перемішати перед подачею.

Як і з чим подавати

Салат подається як самостійна страва або легкий перекус, а також може стати частиною святкового столу з іншими закусками, наприклад, з курячими рулетами або тостами. Для подачі салат можна викласти на широке блюдо, прикрасити свіжою зеленню, часточками лимону або додатковими оливками. Соус можна подавати окремо, щоб кожен міг регулювати смак, або заправити салат медово-гірчичним соусом безпосередньо.

Салат готовий до подачі — ситний, збалансований за смаком і кольором, ідеальний для легкої вечері або обіду.