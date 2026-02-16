Смачніше за будь-який гуляш: як смачно приготувати свинину за пів години (відео)

Завдяки соусу зі сметани та томатної пасти свинина виходить ніжною

Зі свинини можна приготувати безліч ситних і домашніх страв: від запечених шматків до ароматних підлив і рагу. Раніше ми ділилися рецептом домашньої грудинки без копчення, а тепер пропонуємо ще один перевірений рецепт — тушкованої свинини у сметанно-томатному соусі. Страва виходить соковитою, ніжною й насиченою на смак. Вона доповнить і картоплю, і гречку, і рис чи будь-який інший гарнір.

Простим у приготуванні рецептом свинини поділилася кулінарна блогерка cooking_home.

Як приготувати свинину смачно

Інгредієнти:

Свинина — 400 г. Найкраще підходить биток (корейка) або шия.

Цибуля — 1 шт. велика

Сметана — 4 ст. л.

Томатна паста — 2 ст. л.

Вода — 200 мл

Спеції: сіль, чорний перець, сухий часник, копчена паприка та суміш "До м'яса".

Кріп або петрушка для подачі.

Спосіб приготування:

Наріжте м'ясо невеликими смужками поперек волокон — так воно швидше приготується і буде легше жуватися. Викладіть м'ясо на добре розігріту сковорідку з олією та обсмажуйте. Коли м'ясо підрум'янилося, додайте нарізану півкільцями цибулю. Обсмажуйте до моменту, поки цибуля не стане м'якою та прозорою. В окремій ємності змішайте сметану, томатну пасту та 100 мл води. Вилийте суміш до м'яса, додайте решту води (ще 100 мл) та всі спеції. Перемішайте, накрийте кришкою і зменште вогонь до мінімуму. Тушкуйте приблизно 30 хвилин. Важливо, щоб рідина в кінці майже випарувалася, залишивши лише густий, концентрований соус.

Як подавати

Перед подачею обов'язково дайте м'ясу "відпочити" під кришкою 5 хвилин після вимкнення вогню. Посипайте свіжою зеленню безпосередньо в тарілці, щоб вона не втратила колір і аромат.