Смачніше за будь-який гуляш: як смачно приготувати свинину за пів години (відео)
-
-
Завдяки соусу зі сметани та томатної пасти свинина виходить ніжною
Зі свинини можна приготувати безліч ситних і домашніх страв: від запечених шматків до ароматних підлив і рагу. Раніше ми ділилися рецептом домашньої грудинки без копчення, а тепер пропонуємо ще один перевірений рецепт — тушкованої свинини у сметанно-томатному соусі. Страва виходить соковитою, ніжною й насиченою на смак. Вона доповнить і картоплю, і гречку, і рис чи будь-який інший гарнір.
Простим у приготуванні рецептом свинини поділилася кулінарна блогерка cooking_home.
Як приготувати свинину смачно
Інгредієнти:
- Свинина — 400 г. Найкраще підходить биток (корейка) або шия.
- Цибуля — 1 шт. велика
- Сметана — 4 ст. л.
- Томатна паста — 2 ст. л.
- Вода — 200 мл
- Спеції: сіль, чорний перець, сухий часник, копчена паприка та суміш "До м'яса".
- Кріп або петрушка для подачі.
Спосіб приготування:
- Наріжте м'ясо невеликими смужками поперек волокон — так воно швидше приготується і буде легше жуватися.
- Викладіть м'ясо на добре розігріту сковорідку з олією та обсмажуйте.
- Коли м'ясо підрум'янилося, додайте нарізану півкільцями цибулю. Обсмажуйте до моменту, поки цибуля не стане м'якою та прозорою.
- В окремій ємності змішайте сметану, томатну пасту та 100 мл води. Вилийте суміш до м'яса, додайте решту води (ще 100 мл) та всі спеції. Перемішайте, накрийте кришкою і зменште вогонь до мінімуму.
- Тушкуйте приблизно 30 хвилин. Важливо, щоб рідина в кінці майже випарувалася, залишивши лише густий, концентрований соус.
Як подавати
Перед подачею обов'язково дайте м'ясу "відпочити" під кришкою 5 хвилин після вимкнення вогню. Посипайте свіжою зеленню безпосередньо в тарілці, щоб вона не втратила колір і аромат.