Смачніше за будь-який гуляш: як смачно приготувати свинину за пів години (відео)

Наталя Граковська
Свинина у сметанно-томатному соусі
Свинина у сметанно-томатному соусі. Фото Колаж "Телеграфу"

Завдяки соусу зі сметани та томатної пасти свинина виходить ніжною

Зі свинини можна приготувати безліч ситних і домашніх страв: від запечених шматків до ароматних підлив і рагу. Раніше ми ділилися рецептом домашньої грудинки без копчення, а тепер пропонуємо ще один перевірений рецепт — тушкованої свинини у сметанно-томатному соусі. Страва виходить соковитою, ніжною й насиченою на смак. Вона доповнить і картоплю, і гречку, і рис чи будь-який інший гарнір.

Простим у приготуванні рецептом свинини поділилася кулінарна блогерка cooking_home.

Як приготувати свинину смачно

Інгредієнти:

  • Свинина — 400 г. Найкраще підходить биток (корейка) або шия.
  • Цибуля — 1 шт. велика
  • Сметана — 4 ст. л.
  • Томатна паста — 2 ст. л.
  • Вода — 200 мл
  • Спеції: сіль, чорний перець, сухий часник, копчена паприка та суміш "До м'яса".
  • Кріп або петрушка для подачі.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте м'ясо невеликими смужками поперек волокон — так воно швидше приготується і буде легше жуватися.
  2. Викладіть м'ясо на добре розігріту сковорідку з олією та обсмажуйте.
  3. Коли м'ясо підрум'янилося, додайте нарізану півкільцями цибулю. Обсмажуйте до моменту, поки цибуля не стане м'якою та прозорою.
  4. В окремій ємності змішайте сметану, томатну пасту та 100 мл води. Вилийте суміш до м'яса, додайте решту води (ще 100 мл) та всі спеції. Перемішайте, накрийте кришкою і зменште вогонь до мінімуму.
  5. Тушкуйте приблизно 30 хвилин. Важливо, щоб рідина в кінці майже випарувалася, залишивши лише густий, концентрований соус.

Як подавати

Перед подачею обов'язково дайте м'ясу "відпочити" під кришкою 5 хвилин після вимкнення вогню. Посипайте свіжою зеленню безпосередньо в тарілці, щоб вона не втратила колір і аромат.

