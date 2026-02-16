Такі млинці ви точно не куштували: приготуйте тісто на айрані (відео)

Смачна та незвичайна страва

Млинці бувають різні: тонкі, товсті, на молоці, кефірі або сироватці, з солодкими чи солоними начинками. Класичний варіант на сироватці виходить ніжним і легким, а завдяки легкій кислинці тесто стає повітряним і пористим. Але сьогодні пропонується рецепт млинців на айрані, з куркою, грибами та сиром, який поєднує ситність і делікатну текстуру, підходить для сніданку, обіду чи вечері. Для найкращого смаку варто обирати свіжі інгредієнти: молоде куряче філе без зайвої вологи, свіжі печериці, сир середньої жирності, а айран або сироватку бажано кімнатної температури, щоб тісто не втратило легкість. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати млинці на айрані з куркою та грибами

Інгредієнти:

айран – 600 мл;

яйця – 2 шт;

борошно – 225 г;

цукор – 1,5 ст. л.;

сіль – ½ ч. л.;

сода – ½ ч. л.;

олія або вершкове масло – 3 ст. л.;

Для начинки:

цибуля – 1 шт;

печериці – 400 г;

куряче філе – 400 г;

сир – 200 г;

спеції, зелень – за смаком;

сметана – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

Збити яйця з цукром і сіллю до легкої піни. Влити половину айрану, додати борошно і соду, замішати гладке тісто без грудочок. Додати решту айрану та олію, залишити тісто на 10–15 хвилин. Смажити млинці на змащеній олією пательні до золотистого кольору з обох сторін. Обсмажити цибулю та гриби до м’якості, відварити куряче філе та нарізати його. Змішати філе, гриби, цибулю, додати натертий сир, зелень, спеції і сметану. Викласти начинку на млинці, загорнути і запікати або обсмажувати до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Млинці подають гарячими, посипавши свіжою зеленню або дрібно нарізаною петрушкою. До них можна додати сметану, йогурт або легкий соус на основі гірчиці та меду для пікантності. Вони добре поєднуються із легкими овочевими салатами або томатним соусом, а для святкової подачі – можна нарізати порційними рулетиками та викласти на красиве блюдо.

Млинці з начинкою готові до подачі, вони соковиті, ароматні та залишаються ніжними навіть після охолодження.