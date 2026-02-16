Цей карамельний пиріг готується "на раз-два": розкішний десерт до чаю (відео)

Спробуйте швидкий рецепт пирога зі згущенкою

Пиріг із вареним згущеним молоком — вдалий варіант домашньої випічки з насиченим карамельним смаком. Начинка для цього десерту готується із сметани, яєць та вареної згущенки. Пиріг виходить не надто солодким і гарно тримає форму після охолодження.

Рецептом випічки зі згущенки поділилася кулінарна блогерка dianakovtun27 в Instagram.

Як приготувати карамельний пиріг

Інгредієнти

Тісто:

Борошно – 250 г

Цукор – 50 г

Сіль — дрібка

Яйце — 1 шт.

Вершкове масло — 100 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Начинка:

Варене згущене молоко — 3 ст. л.

Яйце — 2 шт.

Сметана – 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Масло має бути м'яким, але не талим. Змішуємо його з цукром та яйцем до однорідності. Поступово вводимо борошно з розпушувачем. Прибираємо тісто в холодильник на одну годину. У цей час змішуємо сметану, яйця та згущене молоко вінчиком. Розкочуємо тісто та викладаємо у форму (діаметром 20-22 см), формуючи високі бортики. Виливаємо начинку всередину. Випікаємо при 170°C орієнтовно 35-40 хвилин.

Як і з чим подавати

Посипте готовий пиріг дрібкою морської солі (fleur de sel) або додайте в начинку жменю смаженого арахісу. Це перетворить його на домашній "Снікерс". Карамельний пиріг ідеально доповнить чашку чаю чи кави.