Рус

Цей карамельний пиріг готується "на раз-два": розкішний десерт до чаю (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пиріг зі згущеним молоком
Пиріг зі згущеним молоком. Фото Колаж "Телеграфу"

Спробуйте швидкий рецепт пирога зі згущенкою

Пиріг із вареним згущеним молоком — вдалий варіант домашньої випічки з насиченим карамельним смаком. Начинка для цього десерту готується із сметани, яєць та вареної згущенки. Пиріг виходить не надто солодким і гарно тримає форму після охолодження.

Рецептом випічки зі згущенки поділилася кулінарна блогерка dianakovtun27 в Instagram.

Як приготувати карамельний пиріг

Інгредієнти

Тісто:

  • Борошно – 250 г
  • Цукор – 50 г
  • Сіль — дрібка
  • Яйце — 1 шт.
  • Вершкове масло — 100 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.

Начинка:

  • Варене згущене молоко — 3 ст. л.
  • Яйце — 2 шт.
  • Сметана – 4 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Масло має бути м'яким, але не талим. Змішуємо його з цукром та яйцем до однорідності. Поступово вводимо борошно з розпушувачем.
  2. Прибираємо тісто в холодильник на одну годину.
  3. У цей час змішуємо сметану, яйця та згущене молоко вінчиком.
  4. Розкочуємо тісто та викладаємо у форму (діаметром 20-22 см), формуючи високі бортики. Виливаємо начинку всередину.
  5. Випікаємо при 170°C орієнтовно 35-40 хвилин.

Як і з чим подавати

Посипте готовий пиріг дрібкою морської солі (fleur de sel) або додайте в начинку жменю смаженого арахісу. Це перетворить його на домашній "Снікерс". Карамельний пиріг ідеально доповнить чашку чаю чи кави.

Теги:
#Рецепт #Згущене молоко #Пиріг #Випічка #Десерт