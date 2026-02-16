Цей карамельний пиріг готується "на раз-два": розкішний десерт до чаю (відео)
Спробуйте швидкий рецепт пирога зі згущенкою
Пиріг із вареним згущеним молоком — вдалий варіант домашньої випічки з насиченим карамельним смаком. Начинка для цього десерту готується із сметани, яєць та вареної згущенки. Пиріг виходить не надто солодким і гарно тримає форму після охолодження.
Рецептом випічки зі згущенки поділилася кулінарна блогерка dianakovtun27 в Instagram.
Як приготувати карамельний пиріг
Інгредієнти
Тісто:
- Борошно – 250 г
- Цукор – 50 г
- Сіль — дрібка
- Яйце — 1 шт.
- Вершкове масло — 100 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
Начинка:
- Варене згущене молоко — 3 ст. л.
- Яйце — 2 шт.
- Сметана – 4 ст. л.
Спосіб приготування:
- Масло має бути м'яким, але не талим. Змішуємо його з цукром та яйцем до однорідності. Поступово вводимо борошно з розпушувачем.
- Прибираємо тісто в холодильник на одну годину.
- У цей час змішуємо сметану, яйця та згущене молоко вінчиком.
- Розкочуємо тісто та викладаємо у форму (діаметром 20-22 см), формуючи високі бортики. Виливаємо начинку всередину.
- Випікаємо при 170°C орієнтовно 35-40 хвилин.
Як і з чим подавати
Посипте готовий пиріг дрібкою морської солі (fleur de sel) або додайте в начинку жменю смаженого арахісу. Це перетворить його на домашній "Снікерс". Карамельний пиріг ідеально доповнить чашку чаю чи кави.