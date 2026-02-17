Золотиста картопля у вершковому соусі: хрумка скоринка і ніжність всередині (відео)

Смачна та ситна страва

З картоплі можна приготувати безліч страв — від простого пюре до вершкової картоплі з куркою в горщиках, неначе з печі. Але сьогодні ми пропонуємо більш сучасний варіант — ароматну сковорідку з хрумкою скоринкою, вершками та сиром. Ця страва поєднує домашню простоту й ресторанну текстуру: зовні картопля золотиста, а всередині — ніжна й соковита. Для найкращого результату варто обирати картоплю середнього розміру з тонкою шкіркою, жирні вершки не нижче 30% і твердий сир, який добре плавиться, інакше соус може вийти водянистим або розшаруватися. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "daria.cooks.it".

Як приготувати золотисту картоплю у вершковому соусі

Інгредієнти:

картопля середня – 800 г;

олія – 2–3 ст. л.;

бекон або ковбаска – 120–150 г;

масло вершкове – 20 г;

часник – 1 зубчик;

вершки 30–33% – 150 мл;

сир твердий – 80–100 г;

сіль – за смаком;

перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Нарізати очищену картоплю на 4–6 однакових частин, залити підсоленою водою та відварити після закипання 8 хвилин, після чого повністю охолодити. Розігріти олію на сковороді, викласти картоплю й смажити перші 5 хвилин без перемішування, щоб утворилась рум’яна скоринка, потім обережно перевернути та підсмажити до золотистості. Додати нарізаний бекон або ковбаску, вершкове масло та подрібнений часник, перемішати й прогріти до появи виразного аромату. Влити вершки, посолити й поперчити, вимкнути вогонь, посипати натертим сиром і перемішати до повного розплавлення.

Як і з чим подавати

Подавати таку картоплю найкраще одразу з пательні, посипавши свіжою зеленню або додавши кілька крапель трюфельної олії для аромату. Вона чудово смакує як самостійна страва або як гарнір до запеченого м’яса, курки чи риби. Також її можна подати з легким салатом із огірків і зелені або з соусом на основі сметани та гірчиці. Страва добре поєднується з келихом сухого білого вина або домашнім лимонадом.

Цей рецепт легко адаптується: бекон можна замінити грибами, а твердий сир — моцарелою або чеддером. За бажанням картоплю можна довести до готовності в духовці або додати копчену паприку для більш насиченого смаку. Така страва завжди виглядає ефектно, але готується з простих і доступних продуктів.