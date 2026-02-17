Лучше шаурмы: сочный лаваш с фаршем и сыром за 15 минут (видео)

Вкусная и простая закуска

Лаваш – это тонкий бездрожжевой хлеб кавказского происхождения, из которого можно приготовить десятки быстрых блюд: от классических рулетов до популярной закуски с красной рыбой и огурцом. Но сегодня мы предлагаем более сытный и универсальный вариант — лаваш с мясной начинкой и сыром, легко заменяющий полноценный ужин. Для лучшего результата следует выбирать свежий, эластичный лаваш без трещин, а фарш – с минимальным содержанием жира, чтобы начинка не была тяжелой. Типичная ошибка – переполнять лаваш ингредиентами, из-за чего он рвется и плохо пропекается, поэтому важно соблюдать баланс между начинкой и тестом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить лаваш с фаршем

Ингредиенты:

лаваш круглый – 2 шт.;

фарш (куриный, говяжий или смешанный) – 300 г;

соль – по вкусу;

перец черный – по вкусу;

сыр твердый – 150 г;

зелень (петрушка, укроп, салат) – 1 горсть;

перец болгарский – 1 шт.;

сметана – 2 ст. л.;

майонез – 2 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

Подготовить соус, смешав сметану, майонез и горчицу к однородности. Приправить фарш солью и перцем, добавить измельченную зелень и хорошо перемешать. Нарезать болгарский перец тонкой соломкой, сыр натереть на терке. Разложить лаваш, смазать соусом, выложить слой фарша, перца и сыра. Свернуть лаваш рулетом или конвертом. Обжарить на сухой сковороде или запечь в духовке при 180 °C 10–12 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Такой лаваш лучше подавать горячим, нарезанным на порционные куски или треугольники, дополнив свежими овощами или легким салатом. Для подачи подойдут соусы на основе йогурта, чесночный соус или томатная паста. По желанию блюдо можно украсить зеленью, кунжутом или каплей соуса сверху. Лаваш хорошо сочетается с овощными супами, крем-супами или как самостоятельное блюдо к чаю или лимонаду.

Такой лаваш легко адаптировать под разные вкусы, заменяя фарш на грибы, тунец или запеченные овощи, что делает рецепт универсальным и удобным для ежедневного меню.