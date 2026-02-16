Не рвуться і не засихають навіть після охолодження: як приготувати млинці на сирі (відео)

Завдяки поєднанню кисломолочного сиру та окропу, млинці виходять еластичними та не рвуться, яку б начинку ви не обрали

На Масницю традиційно готують найрізноманітніші млинці — тонкі, мереживні, дріжджові, солодкі й закусочні. Раніше ми ділилися рецептом ефектних "леопардових" млинців, а тепер пропонуємо спробувати ще один вдалий варіант — млинці на сирному тісті. Завдяки додаванню кисломолочного сиру вони виходять особливо ніжними та еластичними. Вони легко перевертаються, не рвуться й не пересихають по краях навіть після охолодження. У них однаково добре смакують і солодкі, і солоні начинки. Як приготувати сирні млинці, показала кулінарна блогерка recepti_dariko в Instagram.

Як приготувати млинці на сирному тісті

Інгредієнти:

Сир кисломолочний - 360 г

Яйця — 3 шт.

Молоко — 300 мл

Окріп — 350 мл

Борошно — 300 г

Цукор — 2 ст. л.

Сіль — дрібка

Розпушувач — 2 ч. л.

Олія — 5 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці з’єднайте сир, яйця, цукор та сіль. Ретельно розітріть масу до однорідності. Влийте молоко та перемішайте. Поступово додайте просіяне борошно разом із розпушувачем. Тісто на цьому етапі буде досить густим, як на оладки. Постійно помішуючи вінчиком, тонкою цівкою вливайте окріп. Дайте тісту постояти 10–15 хвилин. За цей час розпушувач почне діяти, і на поверхні з'являться бульбашки. Смажте на добре розігрітій пательні. Змащувати її олією потрібно лише перед першим млинцем.

Як і з чим подавати

Сирні млинці мають м’який вершковий смак, тому добре поєднуються з різними доповненнями: зі сметаною, медом, згущеним молоком, варенням, фруктами та шоколадною пастою. Також в них можна завернути малосолену рибу, відварене куряче філе з грибами, вершковий сир з зеленню та часником.