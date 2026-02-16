Не рвуться і не засихають навіть після охолодження: як приготувати млинці на сирі (відео)
Завдяки поєднанню кисломолочного сиру та окропу, млинці виходять еластичними та не рвуться, яку б начинку ви не обрали
На Масницю традиційно готують найрізноманітніші млинці — тонкі, мереживні, дріжджові, солодкі й закусочні. Раніше ми ділилися рецептом ефектних "леопардових" млинців, а тепер пропонуємо спробувати ще один вдалий варіант — млинці на сирному тісті. Завдяки додаванню кисломолочного сиру вони виходять особливо ніжними та еластичними. Вони легко перевертаються, не рвуться й не пересихають по краях навіть після охолодження. У них однаково добре смакують і солодкі, і солоні начинки. Як приготувати сирні млинці, показала кулінарна блогерка recepti_dariko в Instagram.
Як приготувати млинці на сирному тісті
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний - 360 г
- Яйця — 3 шт.
- Молоко — 300 мл
- Окріп — 350 мл
- Борошно — 300 г
- Цукор — 2 ст. л.
- Сіль — дрібка
- Розпушувач — 2 ч. л.
- Олія — 5 ст. л.
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці з’єднайте сир, яйця, цукор та сіль. Ретельно розітріть масу до однорідності.
- Влийте молоко та перемішайте. Поступово додайте просіяне борошно разом із розпушувачем. Тісто на цьому етапі буде досить густим, як на оладки.
- Постійно помішуючи вінчиком, тонкою цівкою вливайте окріп.
- Дайте тісту постояти 10–15 хвилин. За цей час розпушувач почне діяти, і на поверхні з'являться бульбашки.
- Смажте на добре розігрітій пательні. Змащувати її олією потрібно лише перед першим млинцем.
Як і з чим подавати
Сирні млинці мають м’який вершковий смак, тому добре поєднуються з різними доповненнями: зі сметаною, медом, згущеним молоком, варенням, фруктами та шоколадною пастою. Також в них можна завернути малосолену рибу, відварене куряче філе з грибами, вершковий сир з зеленню та часником.