Замість звичайної "шуби" приготуйте "лисячу": рецепт салату з рибою та грибами (відео)

Готується без буряку, але має яскравий вигляд та смак

Салат "Лисяча шуба" з оселедцем і грибами — це смачна та оригінальна альтернатива класичній "Шубі", яка вже давно стала традиційною святковою стравою. Цей варіант готується без буряку, але виходить не менш яскравим, ніжним і ситним. Завдяки поєднанню солонуватої риби, ароматних грибів та соковитої морквяно-цибулевої засмажки салат має насичений смак і апетитний вигляд.

Свою назву салат "Лисяча шуба" отримав через характерний верхній шар із тушкованої моркви, який надає страві яскравого помаранчевого кольору. Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі "Експериментуємо на кухні".

Як приготувати салат "Лисяча шуба"

Інгредієнти:

2 варені картоплини

1 морквина

1 цибулина

3 варені яйця

рибні консерви або слабосолоний оселедець

лісові гриби (сушені) або обсмажені печериці

майонез

сіль

олія

Спосіб приготування:

Наріжте цибулину кубиками, моркву натріть на великій тертці. Підсмажте цибулю на олії, додайте моркву, підсоліть і тушкуйте під кришкою до готовності (можна додати трохи води, щоб не пригоріло). Дайте повністю охолонути. Варену картоплю очистьте та натріть на великій тертці. Злегка підсоліть. Відварені яйця натріть на великій тертці. Сушені гриби відваріть. Якщо використовуєте печериці, обсмажте їх. На тарілку нанесіть майонезну сіточку, викладіть картоплю, потім рибу, яйця, гриби. Кожен шар змащуйте майонезом. Останнім шаром викладіть обсмажену цибулю з морквою. Майонезом зверху покривати не треба.

Поставте салат у холодильник для настоювання на цілу ніч. Подавайте салат охолодженим.