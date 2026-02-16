Замість звичайної "шуби" приготуйте "лисячу": рецепт салату з рибою та грибами (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готується без буряку, але має яскравий вигляд та смак
Салат "Лисяча шуба" з оселедцем і грибами — це смачна та оригінальна альтернатива класичній "Шубі", яка вже давно стала традиційною святковою стравою. Цей варіант готується без буряку, але виходить не менш яскравим, ніжним і ситним. Завдяки поєднанню солонуватої риби, ароматних грибів та соковитої морквяно-цибулевої засмажки салат має насичений смак і апетитний вигляд.
Свою назву салат "Лисяча шуба" отримав через характерний верхній шар із тушкованої моркви, який надає страві яскравого помаранчевого кольору. Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі "Експериментуємо на кухні".
Як приготувати салат "Лисяча шуба"
Інгредієнти:
- 2 варені картоплини
- 1 морквина
- 1 цибулина
- 3 варені яйця
- рибні консерви або слабосолоний оселедець
- лісові гриби (сушені) або обсмажені печериці
- майонез
- сіль
- олія
Спосіб приготування:
- Наріжте цибулину кубиками, моркву натріть на великій тертці. Підсмажте цибулю на олії, додайте моркву, підсоліть і тушкуйте під кришкою до готовності (можна додати трохи води, щоб не пригоріло). Дайте повністю охолонути.
- Варену картоплю очистьте та натріть на великій тертці. Злегка підсоліть.
- Відварені яйця натріть на великій тертці.
- Сушені гриби відваріть. Якщо використовуєте печериці, обсмажте їх.
- На тарілку нанесіть майонезну сіточку, викладіть картоплю, потім рибу, яйця, гриби. Кожен шар змащуйте майонезом.
- Останнім шаром викладіть обсмажену цибулю з морквою. Майонезом зверху покривати не треба.
Поставте салат у холодильник для настоювання на цілу ніч. Подавайте салат охолодженим.