Ніхто не здогадається, що це салат з дешевої риби: рецепт поживної закуски

Ситний, простий і бюджетний салат із рибою

Якщо вдома є банка рибної консерви, відварена картопля, яйця та мариновані огірки, за лічені хвилини можна зібрати смачний салат. Ця страва — справжня знахідка для випадків, коли потрібно швидко приготувати щось смачне та поживне без зайвих витрат. До того ж цей салат з сардини можна готувати й на святковий стіл. Рецептом поділилися на порталі "Сенсація".

Інгредієнти:

Сардина в олії — 1 банка

Мариновані огірки — 3 шт.

Картопля (відварена) — 1 велика

Морква (відварена) — 1 шт.

Яйця (зварені) — 3 шт.

Ріпчаста цибуля — 1 шт.

Майонез — для змащування

Сіль та перець — на смак.

Для швидкого маринаду цибулі: 50 мл води, 2 ст. л. оцту, 1 ч. л. цукру та дрібка солі.

Покрокове приготування:

Дрібно нарізаємо цибулину та заливаємо її сумішшю води, оцту, цукру й солі. Залишаємо на 10–15 хвилин, після чого рідину ретельно зливаємо. Відкриваємо банку з консервою, зливаємо юшку. Саму рибу викладаємо в глибоку тарілку або салатник і розминаємо виделкою. Це буде перший шар салату, який треба змастити майонезом. Поверх риби розкладаємо мариновану цибулю. Далі натираємо варену картоплю на великій тертці, трохи підсолюємо її та знову робимо майонезну сіточку. Наступними йдуть терті мариновані огірки, а за ними — шар натертої вареної моркви. Знову додаємо трохи майонезу. Останній шар — терті яйця. Верх салату можна змастити залишками майонезу або залишити без нього.

Щоб смак став цілісним, дайте страві постояти в холодильнику хоча б годину. Так шари просочаться, і салат буде смакувати значно краще.