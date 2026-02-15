Ніхто не здогадається, що це салат з дешевої риби: рецепт поживної закуски
Ситний, простий і бюджетний салат із рибою
Якщо вдома є банка рибної консерви, відварена картопля, яйця та мариновані огірки, за лічені хвилини можна зібрати смачний салат. Ця страва — справжня знахідка для випадків, коли потрібно швидко приготувати щось смачне та поживне без зайвих витрат. До того ж цей салат з сардини можна готувати й на святковий стіл. Рецептом поділилися на порталі "Сенсація".
Інгредієнти:
- Сардина в олії — 1 банка
- Мариновані огірки — 3 шт.
- Картопля (відварена) — 1 велика
- Морква (відварена) — 1 шт.
- Яйця (зварені) — 3 шт.
- Ріпчаста цибуля — 1 шт.
- Майонез — для змащування
- Сіль та перець — на смак.
Для швидкого маринаду цибулі: 50 мл води, 2 ст. л. оцту, 1 ч. л. цукру та дрібка солі.
Покрокове приготування:
- Дрібно нарізаємо цибулину та заливаємо її сумішшю води, оцту, цукру й солі. Залишаємо на 10–15 хвилин, після чого рідину ретельно зливаємо.
- Відкриваємо банку з консервою, зливаємо юшку. Саму рибу викладаємо в глибоку тарілку або салатник і розминаємо виделкою. Це буде перший шар салату, який треба змастити майонезом.
- Поверх риби розкладаємо мариновану цибулю. Далі натираємо варену картоплю на великій тертці, трохи підсолюємо її та знову робимо майонезну сіточку.
- Наступними йдуть терті мариновані огірки, а за ними — шар натертої вареної моркви. Знову додаємо трохи майонезу.
- Останній шар — терті яйця. Верх салату можна змастити залишками майонезу або залишити без нього.
Щоб смак став цілісним, дайте страві постояти в холодильнику хоча б годину. Так шари просочаться, і салат буде смакувати значно краще.