Десерт, у який закохуєшся з першої ложки: кавово-шоколадний трайфл без випікання (відео)
Смачний та простий десерт
Десерти бувають різними — від складних багатошарових тортів до простих молочних ласощів на щодень. Але сьогодні пропонується кавово-шоколадний трайфл — десерт без випікання, який можна приготувати навіть без світла, використовуючи лише плиту або термос для кави. Трайфл походить з британської кухні й традиційно складається з шарів бісквіта, крему та соусу, але у сучасних версіях його часто адаптують під домашні умови. Для найкращого результату важливо обирати якісне молоко з високою жирністю, справжній шоколад із вмістом какао не менше 50% та міцну натуральну каву — саме ці інгредієнти формують глибину смаку і правильну текстуру десерту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати кавово-шоколадний трайфл
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- крохмаль – 30 г;
- цукор – 100 г;
- ваніль – за смаком;
- молоко – 700 мл;
- масло вершкове – 100 г;
- шоколадне печиво – 350 г;
- шоколад темний – 180 г;
- олія – 40 мл;
- кава чорна міцна – 150 мл.
Спосіб приготування:
- Змішати яйця, цукор, крохмаль і ваніль, влити молоко та прогріти на середньому вогні до загустіння, постійно помішуючи.
- Додати масло, перемішати до однорідності, накрити плівкою в контакт і повністю охолодити.
- Занурити печиво в каву на 2–3 секунди та викласти перший шар у форму.
- Викласти шар заварного крему, повторити шари до заповнення форми.
- Розтопити шоколад з олією та рівномірно залити верхній шар.
- Охолодити в холодильнику не менше 4 годин.
Як і з чим подавати
Трайфл найкраще подавати добре охолодженим, нарізаючи на акуратні квадрати або порційні склянки. Для декору підійдуть какао-порошок, тертий шоколад або кавові зерна. Десерт гармонійно поєднується з еспресо, капучино або холодною кавою, а також з лікером на кавовій чи шоколадній основі.
Цей трайфл — вдалий приклад того, як прості інгредієнти можуть створити ресторанний ефект без духовки та складної техніки. За бажанням шоколадне печиво можна замінити савоярді або ванільні бісквіти, а каву — какао чи мигдальним сиропом. Саме гнучкість рецепта робить його універсальним варіантом для будь-якої ситуації — від сімейного чаювання до святкового столу.