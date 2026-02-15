Десерт, у який закохуєшся з першої ложки: кавово-шоколадний трайфл без випікання (відео)

Смачний та простий десерт

Десерти бувають різними — від складних багатошарових тортів до простих молочних ласощів на щодень. Але сьогодні пропонується кавово-шоколадний трайфл — десерт без випікання, який можна приготувати навіть без світла, використовуючи лише плиту або термос для кави. Трайфл походить з британської кухні й традиційно складається з шарів бісквіта, крему та соусу, але у сучасних версіях його часто адаптують під домашні умови. Для найкращого результату важливо обирати якісне молоко з високою жирністю, справжній шоколад із вмістом какао не менше 50% та міцну натуральну каву — саме ці інгредієнти формують глибину смаку і правильну текстуру десерту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати кавово-шоколадний трайфл

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

крохмаль – 30 г;

цукор – 100 г;

ваніль – за смаком;

молоко – 700 мл;

масло вершкове – 100 г;

шоколадне печиво – 350 г;

шоколад темний – 180 г;

олія – 40 мл;

кава чорна міцна – 150 мл.

Спосіб приготування:

Змішати яйця, цукор, крохмаль і ваніль, влити молоко та прогріти на середньому вогні до загустіння, постійно помішуючи. Додати масло, перемішати до однорідності, накрити плівкою в контакт і повністю охолодити. Занурити печиво в каву на 2–3 секунди та викласти перший шар у форму. Викласти шар заварного крему, повторити шари до заповнення форми. Розтопити шоколад з олією та рівномірно залити верхній шар. Охолодити в холодильнику не менше 4 годин.

Як і з чим подавати

Трайфл найкраще подавати добре охолодженим, нарізаючи на акуратні квадрати або порційні склянки. Для декору підійдуть какао-порошок, тертий шоколад або кавові зерна. Десерт гармонійно поєднується з еспресо, капучино або холодною кавою, а також з лікером на кавовій чи шоколадній основі.

Цей трайфл — вдалий приклад того, як прості інгредієнти можуть створити ресторанний ефект без духовки та складної техніки. За бажанням шоколадне печиво можна замінити савоярді або ванільні бісквіти, а каву — какао чи мигдальним сиропом. Саме гнучкість рецепта робить його універсальним варіантом для будь-якої ситуації — від сімейного чаювання до святкового столу.