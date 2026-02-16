За двадцять хвилин - надзвичайно соковите філе: секрет приготування на сковороді (відео)

Приготуєте на раз-два

Куряче філе — універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч страв, від класичної курки у вершково-грибному соусі до швидких смажених страв на сковороді. Але сьогодні ми пропонуємо варіант, який поєднує швидкість приготування і надзвичайну соковитість, підкреслену ароматною глазур’ю з меду, гірчиці та соєвого соусу. Для найкращого результату варто обирати свіже філе без залишків шкіри та зайвого жиру, а соус готувати з якісних інгредієнтів, щоб смак був чистим і насиченим. Важливо дотримуватись температури та часу обсмаження, щоб м’ясо не пересохло і залишалося ніжним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "inna.delights".

Як приготувати соковите куряче філе

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

борошно — 2 ст. л.;

соєвий соус — 100 мл;

вершкове масло — 50 г;

гірчиця — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

сік лимона — 1 ч. л.;

часник — 2 зубчики;

Спосіб приготування:

Надрізати куряче філе вздовж і впоперек, не дорізаючи до низу, утворюючи сіточку з квадратиків. Посолити, поперчити та обваляти у борошні. Обсмажити філе на сковороді до рум’яної скоринки з обох боків приблизно по 5 хвилин. Додати вершкове масло, подрібнений часник, соєвий соус, гірчицю, мед та сік лимона. Перемішати, накрити кришкою і тушкувати ще 5–7 хвилин до повної готовності.

Як і з чим подавати

Страву краще подавати гарячою, одразу після приготування, порізавши філе на порційні шматочки. Гарнірувати можна легким овочевим салатом, тушкованими овочами або картопляним пюре. Для прикраси підійде свіжий кріп або петрушка, а соус, який залишився після тушкування, можна додати зверху для додаткової соковитості. Така подача підкреслює аромат курки і робить страву святковою та апетитною.