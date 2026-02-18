Цей фрукт зробить качку надзвичайно ніжною: з чим запекти птицю (відео)

Смачна та ситна страва

Качку готують по-різному: її запікають у пиві, тушкують з капустою, фарширують сухофруктами або подають з фруктовими соусами, і це завжди страва зі святковим настроєм. Але сьогодні ми пропонуємо домашній, перевірений варіант — качку з яблуками, запечену до м’якості, як колись у сільській печі. Для ідеального результату важливо обирати молоду качку з рівномірним шаром жиру та без різкого запаху, адже стара птиця може вийти жорсткою навіть після тривалого запікання. Типова помилка — одразу запікати м’ясо без попереднього обсмаження, бо саме рум’яна скоринка "запечатує" соки всередині і робить текстуру ніжною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "makarchuk_food".

Як приготувати качку з яблуками

Інгредієнти:

качка – 2,5 кг;

сіль – 1 ст. л.;

чорний мелений перець – 0,5 ч. л.;

копчена паприка – 0,5 ч. л.;

смалець – 2–3 ст. л.;

яблука – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

сухе біле або червоне вино – 200 мл;

вода – 150 мл.

Спосіб приготування:

Розділити качку на порційні шматки та замочити у холодній воді на 2 години. Обсушити м’ясо, натерти сіллю, перцем і копченою паприкою. Обсмажити шматки качки на смальці до золотистої скоринки. Нарізати яблука великими дольками, цибулю — півкільцями. Викласти качку у форму для запікання, додати яблука та цибулю. Влити вино і воду, накрити форму фольгою або кришкою. Запікати 1 годину при 200 °C, потім ще 2 години при 160 °C.

Як і з чим подавати

Качку з яблуками найкраще подавати з картопляним пюре, печеними овочами або кускусом, поливши соусом, що утворився під час запікання. Для яскравішого смаку підійдуть також журавлинний або брусничний соус, а для подачі — свіжа зелень і часточки запечених яблук.

Ця страва ідеально підходить для сімейних свят, адже поєднує простоту приготування з насиченим, глибоким смаком домашньої кухні.