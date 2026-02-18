Этот фрукт сделает утку нежнейшей: с чем запечь птицу (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Утку готовят по-разному: ее запекают в пиве, тушат с капустой, фаршируют сухофруктами или подают с фруктовыми соусами, и это всегда блюдо с праздничным настроением. Но сегодня мы предлагаем домашний, проверенный вариант — утку с яблоками, запеченную до мягкости, как прежде в деревенской печи. Для идеального результата важно выбирать молодую утку с равномерным слоем жира и без резкого запаха, ведь старая птица может получиться жесткой даже после длительного запекания. Типичная ошибка — сразу запекать мясо без предварительного обжаривания, потому что именно румяная корочка "запечатывает" соки внутри и делает нежной текстуру. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как приготовить утку с яблоками

Ингредиенты:

утка – 2,5 кг;

соль – 1 ст. л.;

черный молотый перец – 0,5 ч. л.;

копченая паприка – 0,5 ч. л.;

смолец – 2–3 ст. л.;

яблоки – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

сухое белое или красное вино – 200 мл;

вода – 150 мл.

Способ приготовления:

Разделите утку на порционные куски и замочите в холодной воде на 2 часа. Обсушить мясо, натереть солью, перцем и копченой паприкой. Обжарить куски утки на смальце до золотистой корочки. Нарезать яблоки большими дольками, лук – полукольцами. Выложить утку в форму для запекания, добавить яблоки и лук. Влить вино и воду, накрыть форму фольгой или крышкой. Запекать 1 час при 200C, затем еще 2 часа при 160C.

Как и с чем подавать

Утку с яблоками лучше подавать с картофельным пюре, печеными овощами или кускусом, полив образовавшимся во время запекания соусом. Для более яркого вкуса подойдут также клюквенный или брусничный соус, а для подачи – свежая зелень и дольки запеченных яблок.

Это блюдо идеально подходит для семейных праздников, ведь сочетает в себе простоту приготовления с насыщенным, глубоким вкусом домашней кухни.