Этот фрукт сделает утку нежнейшей: с чем запечь птицу (видео)
Вкусное и сытное блюдо
Утку готовят по-разному: ее запекают в пиве, тушат с капустой, фаршируют сухофруктами или подают с фруктовыми соусами, и это всегда блюдо с праздничным настроением. Но сегодня мы предлагаем домашний, проверенный вариант — утку с яблоками, запеченную до мягкости, как прежде в деревенской печи. Для идеального результата важно выбирать молодую утку с равномерным слоем жира и без резкого запаха, ведь старая птица может получиться жесткой даже после длительного запекания. Типичная ошибка — сразу запекать мясо без предварительного обжаривания, потому что именно румяная корочка "запечатывает" соки внутри и делает нежной текстуру. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".
Как приготовить утку с яблоками
Ингредиенты:
- утка – 2,5 кг;
- соль – 1 ст. л.;
- черный молотый перец – 0,5 ч. л.;
- копченая паприка – 0,5 ч. л.;
- смолец – 2–3 ст. л.;
- яблоки – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- сухое белое или красное вино – 200 мл;
- вода – 150 мл.
Способ приготовления:
- Разделите утку на порционные куски и замочите в холодной воде на 2 часа.
- Обсушить мясо, натереть солью, перцем и копченой паприкой.
- Обжарить куски утки на смальце до золотистой корочки.
- Нарезать яблоки большими дольками, лук – полукольцами.
- Выложить утку в форму для запекания, добавить яблоки и лук.
- Влить вино и воду, накрыть форму фольгой или крышкой.
- Запекать 1 час при 200C, затем еще 2 часа при 160C.
Как и с чем подавать
Утку с яблоками лучше подавать с картофельным пюре, печеными овощами или кускусом, полив образовавшимся во время запекания соусом. Для более яркого вкуса подойдут также клюквенный или брусничный соус, а для подачи – свежая зелень и дольки запеченных яблок.
Это блюдо идеально подходит для семейных праздников, ведь сочетает в себе простоту приготовления с насыщенным, глубоким вкусом домашней кухни.