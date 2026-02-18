Ніжна печінка з карамелізованою цибулею: ресторанний смак на звичайній сковороді (відео)

Смачна та ситна страва

Печінка — це універсальний продукт, з якого готують паштети, ніжні рулети, котлети та теплі салати. Але сьогодні ми пропонуємо класичний домашній варіант — смажену телячу печінку з карамелізованою цибулею, яка завжди виглядає ефектно і смакує не гірше за ресторанну страву. Для найкращого результату варто обирати світлу, пружну печінку без темних плям і запаху, адже саме свіжа сировина гарантує м’яку текстуру без гіркоти. Типова помилка — пересмажити печінку або не зняти плівку, через що вона стає жорсткою, тому важливо готувати її швидко і на добре розігрітій сковороді. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати печінку з кармелізованою цибулею

Інгредієнти:

теляча печінка – 500 г;

спеції (приправа до грибів, чорний мелений перець, сушений часник) – за смаком;

борошно – 100 г;

масло вершкове – 70–100 г;

цибуля – 2 шт.;

цукор – 1 ч.л.;

вода – 100 мл;

коньяк – 1 ст.л.

Спосіб приготування:

Очистити печінку від плівки та нарізати тонкими слайсами. Посипати спеціями з обох боків і залишити маринуватися 30 хвилин. Запанірувати шматочки в борошні, добре струсивши зайве. Обсмажити печінку на добре розігрітому маслі з двох сторін до золотистої скоринки. Нарізати цибулю півкільцями та обсмажити її на маслі до м’якості. Додати цукор і карамелізувати цибулю на слабкому вогні до золотистого кольору. Викласти печінку до цибулі, влити воду, накрити кришкою та тушкувати 10 хвилин. Додати коньяк і прогріти ще 5 хвилин під кришкою.

Як і з чим подавати

Печінку з карамелізованою цибулею найкраще подавати гарячою з картопляним пюре, рисом або булгуром. Для свіжості смаку варто додати зелений салат або мариновані огірки, а для більш вишуканої подачі — посипати страву міксом зелені чи полити кількома краплями бальзамічного крему.

Ця страва добре підходить і для щоденного обіду, і для святкового столу, адже готується просто, а результат завжди виглядає ефектно та смакує бездоганно.