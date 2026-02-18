Ніжна печінка з карамелізованою цибулею: ресторанний смак на звичайній сковороді (відео)
Смачна та ситна страва
Печінка — це універсальний продукт, з якого готують паштети, ніжні рулети, котлети та теплі салати. Але сьогодні ми пропонуємо класичний домашній варіант — смажену телячу печінку з карамелізованою цибулею, яка завжди виглядає ефектно і смакує не гірше за ресторанну страву. Для найкращого результату варто обирати світлу, пружну печінку без темних плям і запаху, адже саме свіжа сировина гарантує м’яку текстуру без гіркоти. Типова помилка — пересмажити печінку або не зняти плівку, через що вона стає жорсткою, тому важливо готувати її швидко і на добре розігрітій сковороді. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".
Як приготувати печінку з кармелізованою цибулею
Інгредієнти:
- теляча печінка – 500 г;
- спеції (приправа до грибів, чорний мелений перець, сушений часник) – за смаком;
- борошно – 100 г;
- масло вершкове – 70–100 г;
- цибуля – 2 шт.;
- цукор – 1 ч.л.;
- вода – 100 мл;
- коньяк – 1 ст.л.
Спосіб приготування:
- Очистити печінку від плівки та нарізати тонкими слайсами.
- Посипати спеціями з обох боків і залишити маринуватися 30 хвилин.
- Запанірувати шматочки в борошні, добре струсивши зайве.
- Обсмажити печінку на добре розігрітому маслі з двох сторін до золотистої скоринки.
- Нарізати цибулю півкільцями та обсмажити її на маслі до м’якості.
- Додати цукор і карамелізувати цибулю на слабкому вогні до золотистого кольору.
- Викласти печінку до цибулі, влити воду, накрити кришкою та тушкувати 10 хвилин.
- Додати коньяк і прогріти ще 5 хвилин під кришкою.
Як і з чим подавати
Печінку з карамелізованою цибулею найкраще подавати гарячою з картопляним пюре, рисом або булгуром. Для свіжості смаку варто додати зелений салат або мариновані огірки, а для більш вишуканої подачі — посипати страву міксом зелені чи полити кількома краплями бальзамічного крему.
Ця страва добре підходить і для щоденного обіду, і для святкового столу, адже готується просто, а результат завжди виглядає ефектно та смакує бездоганно.