Виходять тонкими, ажурними та не рвуться: ідеальний рецепт млинців до Масниці 2026 (відео)

Приготує навіть новачок

Млинці — це одна з найуніверсальніших страв, яку готують у різних країнах і на різній основі: на молоці, воді, кефірі, сироватці й навіть на айрані. Але сьогодні ми пропонуємо класичний варіант ажурних млинців "три склянки", які виходять тонкими, з дірочками і не рвуться. Секрет текстури — у правильній послідовності змішування інгредієнтів та додаванні окропу, який "заварює" тісто і робить його еластичним. Для найкращого результату варто використовувати борошно вищого ґатунку та свіже молоко з середньою жирністю — занадто жирне зробить млинці важкими, а знежирене — сухими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати ажурні млинці

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

молоко – 1 склянка;

борошно – 1 склянка;

окріп – 1 склянка;

цукор – 2 ст. л.;

сіль – 0,5 ч. л.;

олія – 1 ст. л.;

вершкове масло – 20 г.

Спосіб приготування:

Збити яйця з цукром і сіллю до легкої піни. Додати половину молока і половину борошна, ретельно перемішати до однорідності, після чого ввести решту молока і борошна. Влити окріп, додати розтоплене вершкове масло та рослинну олію, ще раз добре перемішати. Розігріти сковороду, злегка змастити олією та смажити млинці на сильному вогні до появи ажурної скоринки. Готові млинці скласти стопкою і накрити кришкою або рушником, щоб краї залишалися м’якими. За бажанням молоко можна частково замінити кефіром або сироваткою — тоді млинці матимуть легку кислинку, а для безлактозного варіанту підійде рослинне молоко.

Як і з чим подавати

Ажурні млинці ідеально смакують із солодкими та солоними начинками: варенням, медом, крем-сиром, лососем, грибами чи куркою. Для подачі їх можна скласти рулетами або трикутниками та прикрасити ягодами, м’ятою чи цукровою пудрою. Такі млинці добре поєднуються з гарячими напоями — чаєм, кавою або какао, а також можуть стати основою для святкової млинцевої тарілки з кількома соусами. Страва підходить як для сніданку, так і для десертного столу.