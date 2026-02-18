Виходять тонкими, ажурними та не рвуться: ідеальний рецепт млинців до Масниці 2026 (відео)
Приготує навіть новачок
Млинці — це одна з найуніверсальніших страв, яку готують у різних країнах і на різній основі: на молоці, воді, кефірі, сироватці й навіть на айрані. Але сьогодні ми пропонуємо класичний варіант ажурних млинців "три склянки", які виходять тонкими, з дірочками і не рвуться. Секрет текстури — у правильній послідовності змішування інгредієнтів та додаванні окропу, який "заварює" тісто і робить його еластичним. Для найкращого результату варто використовувати борошно вищого ґатунку та свіже молоко з середньою жирністю — занадто жирне зробить млинці важкими, а знежирене — сухими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".
Як приготувати ажурні млинці
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- молоко – 1 склянка;
- борошно – 1 склянка;
- окріп – 1 склянка;
- цукор – 2 ст. л.;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- олія – 1 ст. л.;
- вершкове масло – 20 г.
Спосіб приготування:
- Збити яйця з цукром і сіллю до легкої піни.
- Додати половину молока і половину борошна, ретельно перемішати до однорідності, після чого ввести решту молока і борошна.
- Влити окріп, додати розтоплене вершкове масло та рослинну олію, ще раз добре перемішати.
- Розігріти сковороду, злегка змастити олією та смажити млинці на сильному вогні до появи ажурної скоринки.
- Готові млинці скласти стопкою і накрити кришкою або рушником, щоб краї залишалися м’якими.
- За бажанням молоко можна частково замінити кефіром або сироваткою — тоді млинці матимуть легку кислинку, а для безлактозного варіанту підійде рослинне молоко.
Як і з чим подавати
Ажурні млинці ідеально смакують із солодкими та солоними начинками: варенням, медом, крем-сиром, лососем, грибами чи куркою. Для подачі їх можна скласти рулетами або трикутниками та прикрасити ягодами, м’ятою чи цукровою пудрою. Такі млинці добре поєднуються з гарячими напоями — чаєм, кавою або какао, а також можуть стати основою для святкової млинцевої тарілки з кількома соусами. Страва підходить як для сніданку, так і для десертного столу.