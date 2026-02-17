Швидка альтернатива квашеній капусті: соковитий салат із пікантною заправкою по-німецьки (відео)

Цей салат з капусти підходить до будь-якого гарніру

Салат із капусти по-німецьки можна назвати швидкою альтернативою квашеній капусті. Він виходить таким самим смачним і хрустким, але готується значно швидше. Завдяки простій заправці з гірчицею, оцтом і олією закуска виходить соковитою, пікантною і добре зберігається в холодильнику кілька днів.

Окрім чудового смаку, цей салат відрізняється і користю. Білокачанна капуста містить вітаміни, клітковину та антиоксиданти і допомагає зробити раціон більш збалансованим. Рецептом поділилися на YouTube-каналі Вкусные советы.

Як приготувати мариновану капусту по-німецьки

Інгредієнти:

Капуста — 1,5 кг

Цибуля — 2 шт.

Солодкий перець – 1 шт.

Цукор — 2 ст. л.

Сіль — 1 ст. л.

Оцет 9% — 60 мл

Рослинна олія — 100 мл

Чорний перець

Гірчиця – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Капусту наріжте максимально тонко. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а перець — тонкою соломкою або дрібними кубиками. Перекладіть овочі в глибоку миску і злегка примніть руками, щоб вони пустили сік. В окремій ємності змішайте цукор, сіль, оцет, олію, гірчицю та перець. Влийте заправку до овочів і добре перемішайте. Перекладіть салат у контейнер і обов'язково злегка утрамбуйте ложкою. Зверху можна покласти тарілку як легкий гніт. Дайте салату настоятися в холодильнику мінімум на 10–12 годин.

Як і з чим подавати

Цей салат із капусти стане гарним доповненням до смаженої або вареної картоплі, каш, запеченої рульки та котлет. Перед тим як ставити на стіл, посипте салат нарізаною зеленою цибулею або зернами граната. Якщо ви плануєте подавати капусту як самостійну закуску під міцні напої, можна додати в тарілку трохи нерафінованої соняшникової олії "із запахом".