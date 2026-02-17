Якщо звичайний омлет набрид: додайте один інгредієнт, і сніданок стане королівським (відео)
Цей омлет дарує ситість на пів дня
На сніданок зазвичай готують яєчню або класичний омлет. Але якщо хочеться чогось поживнішого і цікавішого, ідеальним варіантом стане омлет з тунцем. Ця страва дуже поживна завдяки білку з яєць та тунця, а томати чері, кукурудза і сир роблять омлет не лише смачним, а й апетитним.
Рецептом поділилися на Instagram-сторінці gotuyemo_v_kayf.
Як приготувати омлет з тунцем та помідорами
Інгредієнти:
Яйця — 2 шт.
Консервований тунець у власному соці — 70 г
Помідори чері — 2-3 шт.
Кукурудза — 50 г
Сир сулугуні або моцарела — 20 г
Зелень — до смаку
Олія для смаження — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- З тунця зливаємо рідину та змішуємо його з яйцями, спеціями та подрібненою зеленню.
- Розігріваємо сковорідку на середньому вогні. Виливаємо яєчно-рибну суміш і розподіляємо тунця рівномірно по всій поверхні за допомогою лопатки.
- Коли краї омлету побіліють, а середина ще залишатиметься ледь вологою, викладаємо на одну половину нарізані чері та кукурудзу. Рясно посипаємо натертим сиром.
- За допомогою широкої лопатки накриваємо начинку вільною половиною омлету. Зменшуємо вогонь до мінімуму та смажимо ще 30-40 секунд.
Як та з чим подавати
Омлет з тунцем добре смакує гарячим. Оскільки страва досить насичена білками та корисними жирами, її варто збалансувати чимось свіжим або ферментованим. Тому на тарілку до омлету можна викласти ферментовані овочі чи салат з капусти. Або подайте до омлету жменю свіжого мікс-салату, збризнутого лимонним соком.