Якщо звичайний омлет набрид: додайте один інгредієнт, і сніданок стане королівським (відео)

Цей омлет дарує ситість на пів дня

На сніданок зазвичай готують яєчню або класичний омлет. Але якщо хочеться чогось поживнішого і цікавішого, ідеальним варіантом стане омлет з тунцем. Ця страва дуже поживна завдяки білку з яєць та тунця, а томати чері, кукурудза і сир роблять омлет не лише смачним, а й апетитним.

Рецептом поділилися на Instagram-сторінці gotuyemo_v_kayf.

Як приготувати омлет з тунцем та помідорами

Інгредієнти:

Яйця — 2 шт.

Консервований тунець у власному соці — 70 г

Помідори чері — 2-3 шт.

Кукурудза — 50 г

Сир сулугуні або моцарела — 20 г

Зелень — до смаку

Олія для смаження — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

З тунця зливаємо рідину та змішуємо його з яйцями, спеціями та подрібненою зеленню. Розігріваємо сковорідку на середньому вогні. Виливаємо яєчно-рибну суміш і розподіляємо тунця рівномірно по всій поверхні за допомогою лопатки. Коли краї омлету побіліють, а середина ще залишатиметься ледь вологою, викладаємо на одну половину нарізані чері та кукурудзу. Рясно посипаємо натертим сиром. За допомогою широкої лопатки накриваємо начинку вільною половиною омлету. Зменшуємо вогонь до мінімуму та смажимо ще 30-40 секунд.

Як та з чим подавати

Омлет з тунцем добре смакує гарячим. Оскільки страва досить насичена білками та корисними жирами, її варто збалансувати чимось свіжим або ферментованим. Тому на тарілку до омлету можна викласти ферментовані овочі чи салат з капусти. Або подайте до омлету жменю свіжого мікс-салату, збризнутого лимонним соком.