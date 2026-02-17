Рус

Чудове доповнення до сніданку: як приготувати ситну намазку з тунця і варених яєць (відео)

Намазка з тунця і варених яєць
Намазка з тунця і варених яєць. Фото instagram.com

Чудове доповнення до сніданку

З тунця можна приготувати багато страв, зокрема запекти його з овочами у духовці, отримавши ніжне м’ясо з насиченим смаком. Але сьогодні ми пропонуємо освіжаючий салат, який готується буквально за кілька хвилин і не потребує термічної обробки. Для приготування важливо обирати якісний тунець у власному соку або олії — це забезпечить правильну текстуру та насичений смак. Також радимо звертати увагу на свіжість овочів і консервованого горошку: вони повинні бути яскравими, пружними та без ознак псування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати намазку з тунцем

Інгредієнти:

  • яйця – 2 шт.;
  • солоний огірок – 1 шт.;
  • тунець у власному соку – 1 банка (≈150 г);
  • горошок консервований – 100 г;
  • синя цибуля – 1 маленька;
  • майонез або сметана – 1 ст. л.;
  • французька гірчиця – 1 ч. л.;
  • сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Відварити яйця до твердого стану і остудити.
  2. Нарізати яйця кубиками, огірок дрібними шматочками.
  3. Злити рідину з тунця та розім’яти його виделкою.
  4. Подрібнити цибулю, підготувати горошок.
  5. У мисці змішати всі інгредієнти, додати майонез і гірчицю.
  6. Посолити, поперчити та акуратно перемішати до однорідності.
  7. Поставити салат в холодильник на 10–15 хвилин перед подачею.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати охолодженим, прямо в порційній тарілці або в салатниці. Для подачі можна прикрасити його свіжою зеленню — петрушкою, кропом або листям салату. Цей салат добре поєднується з хрустким тостовим хлібом або легкими багетами, а також може стати доповненням до інших рибних страв чи овочевих гарнірів. Закінчити страву можна краплею оливкової олії або трохи лимонного соку для свіжості.

