Чудове доповнення до сніданку: як приготувати ситну намазку з тунця і варених яєць (відео)

Чудове доповнення до сніданку

З тунця можна приготувати багато страв, зокрема запекти його з овочами у духовці, отримавши ніжне м’ясо з насиченим смаком. Але сьогодні ми пропонуємо освіжаючий салат, який готується буквально за кілька хвилин і не потребує термічної обробки. Для приготування важливо обирати якісний тунець у власному соку або олії — це забезпечить правильну текстуру та насичений смак. Також радимо звертати увагу на свіжість овочів і консервованого горошку: вони повинні бути яскравими, пружними та без ознак псування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати намазку з тунцем

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

солоний огірок – 1 шт.;

тунець у власному соку – 1 банка (≈150 г);

горошок консервований – 100 г;

синя цибуля – 1 маленька;

майонез або сметана – 1 ст. л.;

французька гірчиця – 1 ч. л.;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити яйця до твердого стану і остудити. Нарізати яйця кубиками, огірок дрібними шматочками. Злити рідину з тунця та розім’яти його виделкою. Подрібнити цибулю, підготувати горошок. У мисці змішати всі інгредієнти, додати майонез і гірчицю. Посолити, поперчити та акуратно перемішати до однорідності. Поставити салат в холодильник на 10–15 хвилин перед подачею.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати охолодженим, прямо в порційній тарілці або в салатниці. Для подачі можна прикрасити його свіжою зеленню — петрушкою, кропом або листям салату. Цей салат добре поєднується з хрустким тостовим хлібом або легкими багетами, а також може стати доповненням до інших рибних страв чи овочевих гарнірів. Закінчити страву можна краплею оливкової олії або трохи лимонного соку для свіжості.