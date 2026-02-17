Як обрати солодкі банани в магазині: жовтий колір — не показник

Не всі жовті банани однаково смачні, тому слід звертати увагу не на колір, а на стебло

Банани — один із найпопулярніших фруктів. Їх їдять просто так або додають у випічку, смузі, йогурти та фруктові салати. Але не завжди виходить купити в магазині по-справжньому солодкі та стиглі банани. Іноді вони виявляються прісними, твердими або швидко псуються.

На щастя є проста хитрість, яка допоможе завжди вибирати смачні банани. При покупці бананів потрібно звертати увагу не тільки на їхній колір, а й на розмір плодоніжки, радять на порталі pysznosci.pl.

Як обрати солодкі банани

Банани, які дозрівали під сонцем і без поспіху, зазвичай мають короткі та товсті стеблинки. У таких фруктів ніжна ароматна м’якоть та солодкий смак. А от якщо банани зірвали зеленими та штучно доводили до дозрівання під час перевезення або у сховищах, то стебла у них виходять довгими та тонкими. У результаті м’якоть бананів виходить прісною.

При виборі бананів у магазині просто візьміть кілька грон і порівняйте. Вибирайте ті, де стебла найкоротші та міцні, а шкірка рівного світло-жовтого кольору без зелених або коричневих плям. Такі банани ідеально підійдуть для перекусу, додавання в йогурт або коктейль.

А щоб фрукти довше залишалися свіжими вдома, оберніть стебла харчовою плівкою або фольгою. Завдяки цій хитрості банани не перезріють.

