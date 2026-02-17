Без кефіру та яєць, а такі ж рум’яні: як приготувати ідеальні оладки (відео)

З мінімуму продуктів — ціла гора пухких оладків

Оладки часто готують на сніданок або швидкий перекус. Зазвичай тісто замішують на яйцях і кефірі, однак навіть без цих інгредієнтів можна приготувати м’які, пухкі та рум’яні оладки. Їх готують на дріжджовому тісті на воді, завдяки чому випічка виходить легкою та повітряною. Єдина особливість рецепта — тісту потрібно дати час підійти. Простим способом приготування оладок без яєць поділилася кулінарна блогерка tetyana.pr у TikTok.

Як приготувати оладки на дріжджях

Інгредієнти:

Вода 250 мл

Сухі дріжджі 1 ч. л.

Цукор 2 ст. л.

Борошно 300 г

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішайте теплу воду, цукор та дріжджі. Поступово всипайте просіяне борошно. Вимішуйте, поки тісто не стане однорідним, за консистенцією як дуже густа домашня сметана. Накрийте миску рушником і залиште в теплому місці без протягів на 1 годину. Розігрійте сковорідку з достатньою кількістю олії. Викладайте тісто вологою ложкою, щоб маса легко відділялася. Смажте на середньому вогні з обох сторін.

Як подавати та зберігати

Найкраще подавати оладки одразу після смаження, поки вони теплі. Класичний варіант — подача з медом, густим домашнім варенням або сметаною. Також добре смакують оладки зі згущеним молоком, ягідними соусами, свіжими фруктами чи сезонними ягодами. Для більш ситного варіанту їх можна подати з рослинними намазками, арахісовою пастою або навіть із солодким сиром.

Якщо оладки залишилися, дайте їм повністю охолонути, складіть у контейнер із кришкою та зберігайте в холодильнику до 2 днів. Розігрівати краще на сухій сковорідці під кришкою на мінімальному вогні.