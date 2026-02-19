Вкусно как фастфуд, но без вреда для фигуры: рецепт салата "Чизбургер"
Читати українською
Это блюдо передает любимый вкус классического бургера без булочки
Салат "Чизбургер" — это блюдо для тех, кто любит фастфуд, но избегает лишних углеводов и тяжести от булочек. Это блюдо готовится из говяжьего фарша, сыра, хрустящего салата, маринованных огурцов и заправляется пикантным соусом. Такой вариант получается менее тяжелым, но не менее сытным и очень аппетитным.
Рецептом салата "Чизбургер" поделилась кулинар anny.cooking. Это блюдо можно готовить и в качестве быстрого варианта ужина, и на обед.
Как приготовить салат "Чизбургер"
Ингредиенты:
- 400 г говяжьего фарша
- 3-4 слайса сыра
- 4-5 листиков салата Айсберг
- 10 коктейльных помидоров
- 4-5 огурцов маринованных
- 1 фиолетовый лук
Для соуса:
- 1 ст. л. сметаны
- 1 ст. л. кетчупа
- 1 ч. л. горчицы
- 0,5 ч. л. чеснока сушеного
- 1 ч. л. паприки копченой
Способ приготовления:
- Разогрейте сковороду с минимумом масла. Выложите фарш и жарьте на сильном огне, постоянно разбивая комочки лопаткой.
- Как только выключите огонь, сразу положите сверху на фарш слайсы сыра и накройте крышкой на 1 минуту.
- Пока мясо немного остывает, нарежьте Айсберг крупными кусками, огурцы — кружочками, а лук — тонкими полукольцами.
- Выложите в миску подушку из салата, сверху — овощи. Теплый фарш с расплавленным сыром выкладывайте в последнюю очередь.
- В отдельной посуде смешайте продукты для соуса, а затем заправьте салат и перемешайте.