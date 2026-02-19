Вкусно как фастфуд, но без вреда для фигуры: рецепт салата "Чизбургер"

Это блюдо передает любимый вкус классического бургера без булочки

Салат "Чизбургер" — это блюдо для тех, кто любит фастфуд, но избегает лишних углеводов и тяжести от булочек. Это блюдо готовится из говяжьего фарша, сыра, хрустящего салата, маринованных огурцов и заправляется пикантным соусом. Такой вариант получается менее тяжелым, но не менее сытным и очень аппетитным.

Рецептом салата "Чизбургер" поделилась кулинар anny.cooking. Это блюдо можно готовить и в качестве быстрого варианта ужина, и на обед.

Как приготовить салат "Чизбургер"

Ингредиенты:

400 г говяжьего фарша

3-4 слайса сыра

4-5 листиков салата Айсберг

10 коктейльных помидоров

4-5 огурцов маринованных

1 фиолетовый лук

Для соуса:

1 ст. л. сметаны

1 ст. л. кетчупа

1 ч. л. горчицы

0,5 ч. л. чеснока сушеного

1 ч. л. паприки копченой

Способ приготовления: