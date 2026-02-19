Укр

Вкусно как фастфуд, но без вреда для фигуры: рецепт салата "Чизбургер"

Наталья Граковская

Салат «Чизбургер»
Салат «Чизбургер». Фото Коллаж "Телеграфа"

Это блюдо передает любимый вкус классического бургера без булочки

Салат "Чизбургер" — это блюдо для тех, кто любит фастфуд, но избегает лишних углеводов и тяжести от булочек. Это блюдо готовится из говяжьего фарша, сыра, хрустящего салата, маринованных огурцов и заправляется пикантным соусом. Такой вариант получается менее тяжелым, но не менее сытным и очень аппетитным.

Рецептом салата "Чизбургер" поделилась кулинар anny.cooking. Это блюдо можно готовить и в качестве быстрого варианта ужина, и на обед.

Как приготовить салат "Чизбургер"

Ингредиенты:

  • 400 г говяжьего фарша
  • 3-4 слайса сыра
  • 4-5 листиков салата Айсберг
  • 10 коктейльных помидоров
  • 4-5 огурцов маринованных
  • 1 фиолетовый лук

Для соуса:

  • 1 ст. л. сметаны
  • 1 ст. л. кетчупа
  • 1 ч. л. горчицы
  • 0,5 ч. л. чеснока сушеного
  • 1 ч. л. паприки копченой

Способ приготовления:

  1. Разогрейте сковороду с минимумом масла. Выложите фарш и жарьте на сильном огне, постоянно разбивая комочки лопаткой.
  2. Как только выключите огонь, сразу положите сверху на фарш слайсы сыра и накройте крышкой на 1 минуту.
  3. Пока мясо немного остывает, нарежьте Айсберг крупными кусками, огурцы — кружочками, а лук — тонкими полукольцами.
  4. Выложите в миску подушку из салата, сверху — овощи. Теплый фарш с расплавленным сыром выкладывайте в последнюю очередь.
  5. В отдельной посуде смешайте продукты для соуса, а затем заправьте салат и перемешайте.
