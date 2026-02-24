Шоколадний бісквіт на окропі: простий секрет ідеального торта (відео)
Простий та надійний рецепт для тих, хто хоче приготувати високий корж із шоколадним смаком
Шоколадний бісквіт на окропі — ідеальна основа для домашнього торта, який завжди виходить вдалим. Тісто готується дуже просто і швидко, без складних етапів і тривалого збивання, тому рецепт підійде навіть початківцям. Бісквіт виходить високим, вологим і з насиченим шоколадним смаком. Секрет полягає в додаванні окропу — саме він допомагає какао повністю розкрити колір, аромат і глибокий шоколадний смак випічки. Як приготувати такий шоколадний бісквіт показали на YouTube-каналі "Віка-Прості Рецепти".
Інгредієнти:
- Борошно — 340 г
- Цукор — 230 г
- Какао-порошок — 50 г
- Яйця — 2 шт.
- Молоко — 200 мл
- Рослинна олія — 100 мл
- Окріп — 200 мл
- Сода — 0,5 ч. л.
- Розпушувач – 2 ч. л.
Для крему:
- Сметана 21% і вище – 700 г
- Згущене молоко варене — 300 г
Спосіб приготування:
- Просійте в миску борошно разом із какао. Додайте розпушувач і соду, ретельно перемішайте.
- Всипте цукор, додайте яйця, тепле молоко та рослинну олію. Перемішайте масу міксером або звичайним вінчиком.
- Влийте в суміш склянку окропу і швидко перемішайте все до однорідності.
- Застеліть дно форми (діаметром 24 см) пергаментом і вилийте тісто.
- Поставте в духовку при 220°C на 5 хвилин. Потім знизьте температуру до 180°C і випікайте ще близько 40 хвилин.
- Перевірте готовність дерев'яною шпажкою і дайте бісквіту повністю охолонути.
- Для крему заздалегідь відважену сметану (без зайвої сироватки) змішайте з вареним згущеним молоком і збийте міксером до однорідності.
- Зріжте у бісквіта "шапочку", що піднялася (вона знадобиться для крихти). Сам бісквіт розріжте вздовж навпіл.
- Викладіть перший корж на блюдо, розподіліть більшу частину крему. Накрийте другим коржем.
- Змастіть верх і боки торта кремом, що залишився. Прикрасьте торт подрібненою верхівкою бісквіта.
- Поставте торт у холодильник на кілька годин, щоб він став ніжним і соковитим.
Якщо вам не подобається солодкий крем зі згущеним молоком, приготуйте для цього бісквіту банановий крем без цукру, рецептом якого ми ділилися раніше.