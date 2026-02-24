Шоколадний бісквіт на окропі: простий секрет ідеального торта (відео)

Простий та надійний рецепт для тих, хто хоче приготувати високий корж із шоколадним смаком

Шоколадний бісквіт на окропі — ідеальна основа для домашнього торта, який завжди виходить вдалим. Тісто готується дуже просто і швидко, без складних етапів і тривалого збивання, тому рецепт підійде навіть початківцям. Бісквіт виходить високим, вологим і з насиченим шоколадним смаком. Секрет полягає в додаванні окропу — саме він допомагає какао повністю розкрити колір, аромат і глибокий шоколадний смак випічки. Як приготувати такий шоколадний бісквіт показали на YouTube-каналі "Віка-Прості Рецепти".

Інгредієнти:

Борошно — 340 г

Цукор — 230 г

Какао-порошок — 50 г

Яйця — 2 шт.

Молоко — 200 мл

Рослинна олія — 100 мл

Окріп — 200 мл

Сода — 0,5 ч. л.

Розпушувач – 2 ч. л.

Для крему:

Сметана 21% і вище – 700 г

Згущене молоко варене — 300 г

Спосіб приготування:

Просійте в миску борошно разом із какао. Додайте розпушувач і соду, ретельно перемішайте. Всипте цукор, додайте яйця, тепле молоко та рослинну олію. Перемішайте масу міксером або звичайним вінчиком. Влийте в суміш склянку окропу і швидко перемішайте все до однорідності. Застеліть дно форми (діаметром 24 см) пергаментом і вилийте тісто. Поставте в духовку при 220°C на 5 хвилин. Потім знизьте температуру до 180°C і випікайте ще близько 40 хвилин. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою і дайте бісквіту повністю охолонути. Для крему заздалегідь відважену сметану (без зайвої сироватки) змішайте з вареним згущеним молоком і збийте міксером до однорідності. Зріжте у бісквіта "шапочку", що піднялася (вона знадобиться для крихти). Сам бісквіт розріжте вздовж навпіл. Викладіть перший корж на блюдо, розподіліть більшу частину крему. Накрийте другим коржем. Змастіть верх і боки торта кремом, що залишився. Прикрасьте торт подрібненою верхівкою бісквіта. Поставте торт у холодильник на кілька годин, щоб він став ніжним і соковитим.

Якщо вам не подобається солодкий крем зі згущеним молоком, приготуйте для цього бісквіту банановий крем без цукру, рецептом якого ми ділилися раніше.