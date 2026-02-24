Рус

Шоколадний бісквіт на окропі: простий секрет ідеального торта (відео)

Наталя Граковська
Шоколадний бісквіт
Шоколадний бісквіт. Фото Колаж "Телеграфу"

Простий та надійний рецепт для тих, хто хоче приготувати високий корж із шоколадним смаком

Шоколадний бісквіт на окропі — ідеальна основа для домашнього торта, який завжди виходить вдалим. Тісто готується дуже просто і швидко, без складних етапів і тривалого збивання, тому рецепт підійде навіть початківцям. Бісквіт виходить високим, вологим і з насиченим шоколадним смаком. Секрет полягає в додаванні окропу — саме він допомагає какао повністю розкрити колір, аромат і глибокий шоколадний смак випічки. Як приготувати такий шоколадний бісквіт показали на YouTube-каналі "Віка-Прості Рецепти".

Інгредієнти:

  • Борошно — 340 г
  • Цукор — 230 г
  • Какао-порошок — 50 г
  • Яйця — 2 шт.
  • Молоко — 200 мл
  • Рослинна олія — 100 мл
  • Окріп — 200 мл
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Розпушувач – 2 ч. л.

Для крему:

  • Сметана 21% і вище – 700 г
  • Згущене молоко варене — 300 г

Спосіб приготування:

  1. Просійте в миску борошно разом із какао. Додайте розпушувач і соду, ретельно перемішайте.
  2. Всипте цукор, додайте яйця, тепле молоко та рослинну олію. Перемішайте масу міксером або звичайним вінчиком.
  3. Влийте в суміш склянку окропу і швидко перемішайте все до однорідності.
  4. Застеліть дно форми (діаметром 24 см) пергаментом і вилийте тісто.
  5. Поставте в духовку при 220°C на 5 хвилин. Потім знизьте температуру до 180°C і випікайте ще близько 40 хвилин.
  6. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою і дайте бісквіту повністю охолонути.
  7. Для крему заздалегідь відважену сметану (без зайвої сироватки) змішайте з вареним згущеним молоком і збийте міксером до однорідності.
  8. Зріжте у бісквіта "шапочку", що піднялася (вона знадобиться для крихти). Сам бісквіт розріжте вздовж навпіл.
  9. Викладіть перший корж на блюдо, розподіліть більшу частину крему. Накрийте другим коржем.
  10. Змастіть верх і боки торта кремом, що залишився. Прикрасьте торт подрібненою верхівкою бісквіта.
  11. Поставте торт у холодильник на кілька годин, щоб він став ніжним і соковитим.

Якщо вам не подобається солодкий крем зі згущеним молоком, приготуйте для цього бісквіту банановий крем без цукру, рецептом якого ми ділилися раніше.

#Крем #Торт #Какао #Бісквіт