Всього один інгредієнт змінить смак випічки: як приготувати банановий крем, який підійде до всього (відео)
Цей крем можна використовувати як начинку для випічки, так і для декору
Від крему залежить чи не більша частина смаку десерту, бо саме він додає ніжності, соковитості та завершує загальне враження від випічки. Раніше ми розповідали, як приготувати сметанний крем, а тепер пропонуємо звернути увагу на універсальний банановий крем. Він виходить густим, ароматним і водночас ніжним, добре тримає форму та легко наноситься.
Такий крем чудово підходить для прошарку тортів, начинки вафельних трубочок, оздоблення капкейків, тістечок і багатьох інших домашніх десертів. Рецептом поділилися на YouTube-каналі Tundes Cakes Recetas.
Як приготувати банановий крем для десертів
Цей крем підійде для тих випадків, коли треба додати десерту легкий фруктовий аромат без використання штучних ароматизаторів. Для приготування беріть лише стиглі, навіть трохи "в цяточку" плоди. Зеленкуваті банани не дадуть потрібного аромату, а крем може мати трав’янистий присмак.
Важливо повністю охолодити заварну основу крему перед поєднанням із вершками. Якщо вона буде хоча б трохи теплою, вершки миттєво потечуть, і замість пишного крему вийде банановий соус.
Інгредієнти:
- вершкове масло — 50 г
- банани — 5 шт.
- лимонний сік — 30 мл
- молоко — 300 мл
- крохмаль — 50 г
- яєчні жовтки — 3 шт.
- ванільний цукор — 1 ч. л.
- вершки 33% — 500 мл
Спосіб приготування:
- Банани очищаємо від шкірки і нарізаємо кружальцями.
- Сотейник ставимо на вогонь і додаємо вершкове масло. Коли масло розплавиться, додаємо нарізані банани і прогріваємо на повільному вогні близько 5 хвилин.
- Додаємо лимонний сік, щоб банани не потемніли.
- Перебиваємо банани занурювальним блендером до стану пюре.
- Знімаємо бананове пюре з вогню і додаємо до нього трохи холодного молока та перемішуємо.
- Додаємо яєчні жовтки і крохмаль. Добре перемішуємо суміш.
- Доливаємо молоко, що залишилося, додаємо ванільний цукор і продовжуємо мішати, щоб вийшла однорідна суміш.
- Погружним блендером ще раз пробиваємо суміш, щоб вона була максимально гладенькою.
- Знову ставимо сотейник з банановим кремом на вогонь і прогріваємо, постійно помішуючи, до кипіння. Має вийти досить густа маса.
- Даємо банановій масі повністю охолонути в холодильнику. Потім додаємо збиті охолоджені вершки і продовжуємо збивати поки не утвориться пишна густа маса.