Всього один інгредієнт змінить смак випічки: як приготувати банановий крем, який підійде до всього (відео)

Цей крем можна використовувати як начинку для випічки, так і для декору

Від крему залежить чи не більша частина смаку десерту, бо саме він додає ніжності, соковитості та завершує загальне враження від випічки. Раніше ми розповідали, як приготувати сметанний крем, а тепер пропонуємо звернути увагу на універсальний банановий крем. Він виходить густим, ароматним і водночас ніжним, добре тримає форму та легко наноситься.

Такий крем чудово підходить для прошарку тортів, начинки вафельних трубочок, оздоблення капкейків, тістечок і багатьох інших домашніх десертів. Рецептом поділилися на YouTube-каналі Tundes Cakes Recetas.

Як приготувати банановий крем для десертів

Цей крем підійде для тих випадків, коли треба додати десерту легкий фруктовий аромат без використання штучних ароматизаторів. Для приготування беріть лише стиглі, навіть трохи "в цяточку" плоди. Зеленкуваті банани не дадуть потрібного аромату, а крем може мати трав’янистий присмак.

Важливо повністю охолодити заварну основу крему перед поєднанням із вершками. Якщо вона буде хоча б трохи теплою, вершки миттєво потечуть, і замість пишного крему вийде банановий соус.

Інгредієнти:

вершкове масло — 50 г

банани — 5 шт.

лимонний сік — 30 мл

молоко — 300 мл

крохмаль — 50 г

яєчні жовтки — 3 шт.

ванільний цукор — 1 ч. л.

вершки 33% — 500 мл

Спосіб приготування: