Смачніше за вінегрет і готується за 5 хвилин: рецепт салату з буряка, від якого неможливо відірватися (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Швидкий та корисний салат із буряка, який можна їсти у піст
Буряк — смачний та доступний овоч, який містить вітаміни, клітковину та природні антиоксиданти. Страви з буряка допомагають урізноманітнити щоденне меню та підтримують травлення. Якщо хочеться чогось простого, смачного й без тривалого приготування, зверніть увагу на рецепт салату із буряка з кукурудзою. Він готується буквально за кілька хвилин, особливо якщо буряк уже відварений або запечений. Такий салат може стати чудовою альтернативою класичному вінегрету. Проте він не потребує великої кількості інгредієнтів, а легка гірчично-лимонна заправка додає страві свіжості та робить смак більш виразним.
Рецептом салату поділилася фудблогерка Лілія Цвіт на своєму YouTube-каналі.
Як приготувати салат з буряка та кукурудзи
Інгредієнти:
- Буряк — 2 шт.
- Кукурудза — 1 банка
- Цибуля червона — 1 шт.
- Кріп
- Для соусу:
- Французька гірчиця — 1 ст. л.
- Олія — 2 ст. л.
- Сік лимона — 1 ст. л.
- Сіль — 1/2 ч. л.
Щоб зробити салат більш поживним, додайте до нього жменю підсмажених волоських горіхів або нарізану кубиками фету. А якщо ви не любите кріп, його можна замінити на свіжу кінзу.
Спосіб приготування:
- Варений або запечений буряк очистити та нарізати кубиками приблизно 1х1 см.
- До буряка додати кукурудзу, нарізану півкільцями цибулю, подрібнений кріп.
- В окремій мисці з'єднати інгредієнти для соусу.
- Заправити салат соусом та перемішати.
Як та з чим подавати
Цей салат є ідеальним гарніром до запеченої риби, соковитих курячих котлет або відбивної. Якщо ви дотримуєтеся посту або вегетаріанської дієти, спробуйте подати його з гарніром із розсипчастої гречки або запеченою картоплею "по-селянськи".
Подавайте салат з буряка та кукурудзи у прозорій скляній піалі, або викладіть на тарілки порційно за допомогою кулінарного кільця.