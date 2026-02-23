Рус

Смачніше за вінегрет і готується за 5 хвилин: рецепт салату з буряка, від якого неможливо відірватися (відео)

Наталя Граковська
Салат з буряка та кукурудзи
Салат з буряка та кукурудзи. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Швидкий та корисний салат із буряка, який можна їсти у піст

Буряк — смачний та доступний овоч, який містить вітаміни, клітковину та природні антиоксиданти. Страви з буряка допомагають урізноманітнити щоденне меню та підтримують травлення. Якщо хочеться чогось простого, смачного й без тривалого приготування, зверніть увагу на рецепт салату із буряка з кукурудзою. Він готується буквально за кілька хвилин, особливо якщо буряк уже відварений або запечений. Такий салат може стати чудовою альтернативою класичному вінегрету. Проте він не потребує великої кількості інгредієнтів, а легка гірчично-лимонна заправка додає страві свіжості та робить смак більш виразним.

Рецептом салату поділилася фудблогерка Лілія Цвіт на своєму YouTube-каналі.

Як приготувати салат з буряка та кукурудзи

Інгредієнти:

  • Буряк — 2 шт.
  • Кукурудза — 1 банка
  • Цибуля червона — 1 шт.
  • Кріп
  • Для соусу:
  • Французька гірчиця — 1 ст. л.
  • Олія — 2 ст. л.
  • Сік лимона — 1 ст. л.
  • Сіль — 1/2 ч. л.

Щоб зробити салат більш поживним, додайте до нього жменю підсмажених волоських горіхів або нарізану кубиками фету. А якщо ви не любите кріп, його можна замінити на свіжу кінзу.

Спосіб приготування:

  1. Варений або запечений буряк очистити та нарізати кубиками приблизно 1х1 см.
  2. До буряка додати кукурудзу, нарізану півкільцями цибулю, подрібнений кріп.
  3. В окремій мисці з'єднати інгредієнти для соусу.
  4. Заправити салат соусом та перемішати.

Як та з чим подавати

Цей салат є ідеальним гарніром до запеченої риби, соковитих курячих котлет або відбивної. Якщо ви дотримуєтеся посту або вегетаріанської дієти, спробуйте подати його з гарніром із розсипчастої гречки або запеченою картоплею "по-селянськи".

Подавайте салат з буряка та кукурудзи у прозорій скляній піалі, або викладіть на тарілки порційно за допомогою кулінарного кільця.

