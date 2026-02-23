Золотиста скоринка й ніжна серединка: що додати до оладок, щоб вони стали улюбленою стравою (відео)

Ці оладки легко замінять сніданок або стануть смачним перекусом

Звичайні оладки стануть значно поживнішими та ситнішими, якщо приготувати їх з м'ясом та сиром. Такий варіант — чудова альтернатива класичній страві, яку часто подають із солодкими доповненнями на кшталт варення чи меду. Курячі оладки з сиром виходять ніжними всередині, рум’яними зовні та добре насичують, тому підходять не лише для сніданку, а й для повноцінного перекусу. До того ж їх легко взяти із собою на роботу, навчання чи в дорогу — вони залишаються смачними навіть після охолодження.

Рецептом поділилася фудблогерка olya_pins. Зі вказаної кількості продуктів виходить порція з п'яти оладок.

Як приготувати курячі оладки з сиром

Ці оладки готуються з борошна твердих сортів пшениці. Воно вбирає вологу трохи повільніше за звичайне, тому дайте тісту "відпочити" 3-5 хвилин перед смаженням. Для безглютенового варіанту використовуйте рисове борошно, але тоді додайте на 10 мл молока менше.

Інгредієнти:

Яйце — 1 шт.

Молоко — 50 мл

Борошно з твердих сортів пшениці — 2 ст. л.

Розпушувач — 0,5 ч. л.

Філе куряче варене або шинка — 40 г

Сир — 30 г

Сіль, перець, свіжа зелень — до смаку

Спосіб приготування:

Курку або шинку наріжте дрібним кубиком, сир натріть на великій тертці. Збийте яйце з молоком до однорідності. Поступово додайте борошно з розпушувачем. Тісто має нагадувати густу сметану. Додайте до тіста м'ясо, сир та подрібнену зелень. Розігрійте пательню на середньому вогні, злегка змастивши її олією. Смажте оладки на середньому вогні до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

До оладків з куркою підійде соус на основі жирного грецького йогурту або сметани, куди варто додати дрібно нарізаний кріп, зубчик подріненого часнику та дрібку морської солі. Також їх смачно їсти із грецьким соусом цацики. Крім того, курячі оладки можна доповнити скибочками авокадо чи салатом зі свіжих помідорів та огірків.

Якщо ж ви плануєте взяти оладки з собою як перекус на роботу чи в дорогу, покладіть у ланч-бокс палички з моркви, селери або скибочки болгарського перцю.