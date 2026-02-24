Зметуть зі столу без залишку: соковите м’ясо з грибами та гречкою під рум’яною сирною шапкою (відео)

Смачна та легка у приготуванні страва

Гречка — це поживна крупа, яку традиційно відварюють на воді або подають із молоком як просту домашню страву. В українській кухні вона займає особливе місце завдяки ситності, доступності та здатності поєднуватися як із солодкими, так і з солоними інгредієнтами. Але сьогодні пропонується перетворити звичну крупу на повноцінну запечену страву — м’ясо "по-французьки" з гречкою, де вона готується одразу разом із соковитим м’ясом, грибами та сиром. Щоб результат був ідеальним, варто обирати якісну ядрицю без стороннього запаху, не переварювати гриби, а м’ясо відбивати помірно, щоб воно залишалося соковитим, а не сухим; за бажанням свинину можна замінити курячим філе або індичкою, а сметану — натуральним йогуртом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "radostina_ksenia".

Як приготувати гречку з м’ясом з грибами під сирною шапкою

Інгредієнти:

гречка (промита) – 100 г;

вода – 250 мл;

свинний биток – 400–500 г;

печериці – 300 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

сметана 20% – 5 ст. л.;

сир твердий – 100 г;

часник – 1 зубчик;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

спеції до м’яса – за смаком.

Спосіб приготування:

Промити гречку до прозорої води, викласти у форму для запікання, приправити сіллю та перцем і залити гарячою водою. Нарізати печериці скибками, цибулю – півкільцями та обсмажити на середньому вогні до випаровування вологи. Відбити м’ясо до товщини приблизно 1 см, приправити сіллю, перцем і спеціями та викласти поверх гречки. Розподілити шар обсмажених грибів із цибулею на м’ясо. Змішати сметану з подрібненим часником і рівномірно змастити верхній шар. Натерти сир на середній тертці та щедро посипати страву. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30–35 хвилин до готовності м’яса та рум’яної сирної скоринки.

Як і з чим подавати

Подавати страву краще гарячою, одразу після запікання, щоб сирна шапка залишалася тягучою, а гречка — соковитою. Перед подачею можна посипати свіжою зеленню петрушки або кропу для свіжості смаку та кольору. До страви добре пасує легкий овочевий салат, мариновані огірки або квашені овочі, які врівноважать насиченість м’яса й сиру. За бажанням можна додати легкий вершковий або грибний соус для ще більшої кремовості.

Страва поєднує простоту домашньої кухні з ефектною подачею та насиченим смаком. Вона чудово підходить для родинної вечері або ситного обіду без зайвих клопотів.