Хрустка пекінська капуста, соковитий тунець і ніжні яйця: салат, який підкорює з першого шматочка (відео)

Ситна та смачна страва

Тунець — це цінна морська риба з щільним, м’ясистим філе та насиченим смаком, з якої готують стейки, пасти, салати й навіть ніжну намазку для тостів. Консервований тунець давно став основою швидких і поживних страв середземноморської кухні, адже він поєднує користь і зручність. Але сьогодні пропонується легкий, збалансований салат із тунцем і пекінською капустою — ідеальний варіант для швидкого обіду або вечері. Важливо обирати якісний тунець у власному соку або з мінімальною кількістю олії, хрустку свіжу капусту без потемнінь та стиглі, але щільні помідори; типова помилка — перемішувати салат занадто інтенсивно, через що овочі втрачають текстуру, а риба перетворюється на пасту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати салат з тунцем

Інгредієнти:

пекінська капуста – 150 г;

огірок – 1 шт.;

помідор – 2 шт.;

цибуля червона – 1/2 шт.;

яйця – 3 шт.;

консервований тунець – 160 г;

оливкова олія – 3 ст. л.;

гірчиця зерниста – 1 ч. л.;

соєвий соус – 2 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

прованські трави – за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити яйця круто протягом 8–9 хвилин, охолодити у холодній воді та очистити. Нарізати пекінську капусту тонкими смужками, огірок – півкружальцями, помідори – великими шматочками, цибулю – тонкими півкільцями. Змішати в окремій мисці оливкову олію, гірчицю, соєвий соус та спеції до однорідності. З’єднати овочі з більшою частиною заправки та обережно перемішати, щоб зберегти структуру інгредієнтів. Викласти салат на блюдо, зверху розкласти шматочки тунця та яйця, нарізані четвертинками. Полити залишком заправки та подати одразу після приготування.

Як і з чим подавати

Подавати салат найкраще одразу після приготування, щоб зберегти хрумкість капусти. Його можна викласти на велике пласке блюдо, прикрасити зеленню, насінням кунжуту або кількома краплями лимонного соку. Страва добре поєднується з підсушеним багетом, тостами чи хрусткими грінками, а також може стати доповненням до запеченої картоплі або легкої овочевої юшки. Такий салат — приклад того, як із простих інгредієнтів можна створити ресторанний результат без зайвих зусиль.