Готується п’ять хвилин – зникає зі столу миттєво: швидкий морквяний салат (відео)

Смачна закуска на кожен день

Морква – універсальний овоч, який використовують у салатах, гарнірах і навіть десертах. З неї готують і моркву по-корейськи, яку часто додають до салатів із мисливськими ковбасками для пікантності. Але сьогодні ми пропонуємо швидкий і корисний морквяний салат, який легко приготувати за кілька хвилин. Для цього важливо обирати свіжі та пружні овочі, а також якісні яйця та сир, щоб смак був насиченим і текстура – ніжною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати морквяний салат

Інгредієнти:

морква свіжа – 500 г;

яйця – 6 шт.;

сир твердий – 150 г;

сметана жирна – 2 ст. л.;

часник – 3 зуб.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити яйця до готовності та охолодити. Очистити моркву та натерти на тертці середнього розміру. Натерти варені яйця та сир на тій же тертці. Вичавити часник через прес та змішати зі сметаною і спеціями. З’єднати всі інгредієнти у салатнику та ретельно перемішати. Подавати відразу або після короткого охолодження.

Як і з чим подавати

Салат добре поєднується з гарячими стравами або як легка закуска. Його можна подавати порційно у невеликих салатниках або на великій тарілці, прикрасивши свіжою зеленню або листочками салату. За бажанням додають трохи горіхів для текстури або краплину оливкової олії для аромату. Він чудово пасує до бутербродів, м’ясних страв або як самостійна легка закуска.