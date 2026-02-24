Смак Чорного моря на тості: справжній форшмак по-одеськи за десять хвилин (відео)

Смачна закуска

Оселедець — це жирна морська риба з насиченим смаком, яку солять, коптять, маринують у спеціях чи навіть у томатному соусі, а також використовують для салатів і холодних закусок. В одеській кухні з нього готують форшмак — ніжну намазку єврейського походження, що стала гастрономічною візитівкою міста біля Чорного моря. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати класичний форшмак по-одеськи — делікатний, збалансований і з правильною текстурою. Важливо обрати слабосолений оселедець без різкого запаху, щільної структури та без надлишку солі, а яблуко — кисло-солодке і соковите; надмірна кількість масла зробить масу важкою, а перебивання блендером замість рубання може перетворити закуску на пасту без характеру, тому текстуру краще контролювати вручну. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати форшмак по-одеськи

Інгредієнти:

оселедець слабосолений — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1/2 шт.;

яблуко зелене кисло-солодке — 1/2 шт.;

яйце — 1 шт.;

масло вершкове м’яке — 1 ст. л.;

лимонний сік — 1–2 ч. л.;

чорний перець мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити яйце круто протягом 8–9 хвилин, охолодити та очистити. Очистити оселедець від шкірки та кісток, перевірити філе на наявність дрібних кісточок і дрібно порубати ножем. Натерти яйце та яблуко на дрібній тертці, цибулю подрібнити максимально дрібно або обдати окропом для м’якшого смаку. З’єднати всі інгредієнти, додати м’яке вершкове масло, лимонний сік і чорний перець. Ретельно перемішати до ніжної, але не повністю однорідної текстури та охолодити не менше 30 хвилин перед подачею.

Як і з чим подавати

Форшмак найкраще смакує охолодженим, намазаним на підсушений житній хліб, бородинські тости або хрусткі грінки. Його можна подати, прикрасивши дрібно нарізаною зеленою цибулею, кропом чи тонкими скибками яблука. Страва добре поєднується з відвареною молодою картоплею, маринованими огірками або легким овочевим салатом. Для святкової подачі форшмак викладають у креманки або на тарталетки, злегка скропивши лимонним соком перед подачею.

Форшмак по-одеськи — це приклад простої страви, де якість інгредієнтів і баланс смаку вирішують усе. Правильно приготована намазка має бути ніжною, але з легкою зернистістю, помірно солоною та з делікатною кислинкою. Це закуска, яка поєднує традицію, користь і виразний морський характер.