М’ясо буде просто танути в роті: навіщо кулінари заливають шашлик і стейки звичайною кавою
Завдяки каві м’ясо виходить м’яким, соковитим і зі злегка димним смаком
Жорстке й сухе м’ясо не подобається нікому, тому кулінари давно використовують маринади, які роблять його м’якшим і соковитішим. М’ясо маринують у спеціях, газованій воді, томатному соку або ківі. Але є й менш очевидний спосіб — замаринувати м’ясо в каві. Такий маринад не лише розм’якшує волокна, а й робить смак страви більш насиченим і глибоким.
Яке м’ясо можна маринувати у каві
Маринування — це замочування м’яса в спеціальній суміші, яка змінює його структуру і смак. Дубильні речовини, що містяться в каві, розщеплюють білкові структури, завдяки чому м’ясо стає м’якшим і ніжнішим. Також кава здатна підсилити смак м’яса, надаючи йому легкого копченого відтінку.
Кавовий маринад універсальний. Він підходить для яловичини, свинини, птиці та дичини. Його також можна використовувати для рослинних продуктів – наприклад, тофу чи темпі.
Такий маринад підходить для приготування на грилі, запікання в духовці або звичайного обсмажування на сковороді.
Як приготувати кавовий маринад
М’ясо можна маринувати в меленій каві та свіжозвареній. Рецептами кавових маринадів поділилися на порталі Polki.pl.
Маринад зі свіжозвареної кави
Інгредієнти:
- 1/3 чашки міцної свіжозвареної кави (охолодженої);
- 2 ст. ложки рослинної олії;
- 2 ст. ложки соєвого соусу;
- 1 ст. ложка бальзамічного оцту;
- 1-2 ст. ложки меду;
- 2 зубчики часнику;
- 1 ст. ложка копченої паприки;
- 1 ч. ложка гірчиці;
- сіль та перець за смаком.
Приготування:
Змішайте всі інгредієнти до однорідності та ретельно утріть маринад у м’ясо. Накрийте ємність і приберіть у холодильник мінімум на 2-3 години, а краще на ніч — так смак вийде більш насиченим.
Маринад з меленої кави
Цей варіант нагадує ароматну суміш спецій, якою натирають м’ясо перед приготуванням.
Інгредієнти:
- 4 ст. ложки меленої кави;
- 4 ст. ложки оливкової олії;
- 2 ст. ложки меду чи коричневого цукру;
- 2 ч. ложки лимонного соку чи бальзамічного оцту;
- 2 ст. ложки соєвого соусу;
- 2 ч. ложки копченої паприки;
- сіль та перець за смаком.
Приготування:
Змішайте інгредієнти і ретельно натріть м’ясо сумішшю, що вийшла. Накрийте харчовою плівкою і залиште в холодильнику щонайменше 2–3 години чи ніч. Перед смаженням зніміть надлишки маринаду паперовим рушником.