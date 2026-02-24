М’ясо буде просто танути в роті: навіщо кулінари заливають шашлик і стейки звичайною кавою

Завдяки каві м’ясо виходить м’яким, соковитим і зі злегка димним смаком

Жорстке й сухе м’ясо не подобається нікому, тому кулінари давно використовують маринади, які роблять його м’якшим і соковитішим. М’ясо маринують у спеціях, газованій воді, томатному соку або ківі. Але є й менш очевидний спосіб — замаринувати м’ясо в каві. Такий маринад не лише розм’якшує волокна, а й робить смак страви більш насиченим і глибоким.

Яке м’ясо можна маринувати у каві

Маринування — це замочування м’яса в спеціальній суміші, яка змінює його структуру і смак. Дубильні речовини, що містяться в каві, розщеплюють білкові структури, завдяки чому м’ясо стає м’якшим і ніжнішим. Також кава здатна підсилити смак м’яса, надаючи йому легкого копченого відтінку.

Кавовий маринад універсальний. Він підходить для яловичини, свинини, птиці та дичини. Його також можна використовувати для рослинних продуктів – наприклад, тофу чи темпі.

Такий маринад підходить для приготування на грилі, запікання в духовці або звичайного обсмажування на сковороді.

Як приготувати кавовий маринад

М’ясо можна маринувати в меленій каві та свіжозвареній. Рецептами кавових маринадів поділилися на порталі Polki.pl.

Маринад зі свіжозвареної кави

Інгредієнти:

1/3 чашки міцної свіжозвареної кави (охолодженої);

2 ст. ложки рослинної олії;

2 ст. ложки соєвого соусу;

1 ст. ложка бальзамічного оцту;

1-2 ст. ложки меду;

2 зубчики часнику;

1 ст. ложка копченої паприки;

1 ч. ложка гірчиці;

сіль та перець за смаком.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти до однорідності та ретельно утріть маринад у м’ясо. Накрийте ємність і приберіть у холодильник мінімум на 2-3 години, а краще на ніч — так смак вийде більш насиченим.

Для маринування м’яса підходить свіжозварена і мелена кава. Фото згенероване ІІ

Маринад з меленої кави

Цей варіант нагадує ароматну суміш спецій, якою натирають м’ясо перед приготуванням.

Інгредієнти:

4 ст. ложки меленої кави;

4 ст. ложки оливкової олії;

2 ст. ложки меду чи коричневого цукру;

2 ч. ложки лимонного соку чи бальзамічного оцту;

2 ст. ложки соєвого соусу;

2 ч. ложки копченої паприки;

сіль та перець за смаком.

Приготування:

Змішайте інгредієнти і ретельно натріть м’ясо сумішшю, що вийшла. Накрийте харчовою плівкою і залиште в холодильнику щонайменше 2–3 години чи ніч. Перед смаженням зніміть надлишки маринаду паперовим рушником.