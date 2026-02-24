Шоколадный бисквит на кипятке: простой секрет идеального торта (видео)

Простой и надежный рецепт для тех, кто хочет приготовить высокий корж с шоколадным вкусом

Шоколадный бисквит на кипятке — идеальная основа для домашнего торта, который всегда получается удачным. Тесто готовится очень просто и быстро, без сложных этапов и долгого взбивания, поэтому рецепт подойдет даже начинающим. Бисквит выходит высоким, влажным и с насыщенным шоколадным вкусом. Секрет заключается в добавлении кипятка — именно он помогает какао полностью раскрыть цвет, аромат и глубокий шоколадный вкус выпечки. Как приготовить такой шоколадный бисквит, показали на YouTube-канале "Віка-Прості Рецепти".

Ингредиенты:

Мука — 340 г

Сахар — 230 г

Какао-порошок — 50 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 200 мл

Растительное масло — 100 мл

Кипяток — 200 мл

Сода — 0,5 ч. л.

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Для крема:

Сметана 21% и выше — 700 г

Сгущенка вареная — 300 г

Способ приготовления:

Просейте в миску муку вместе с какао. Добавьте разрыхлитель и соду, тщательно перемешайте. Всыпьте сахар, добавьте яйца, теплое молоко и растительное масло. Перемешайте массу миксером или обычным венчиком. Влейте в смесь стакан кипятка и быстро перемешайте всё до однородности. Застелите дно формы (диаметром 24 см) пергаментом и вылейте тесто. Поставьте в духовку при 220°C на 5 минут. Затем снизьте температуру до 180°C и выпекайте еще около 40 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой и дайте бисквиту полностью остыть. Для крема заранее отвешенную сметану (без лишней сыворотки) смешайте с вареной сгущенкой и взбейте миксером до однородности. Срежьте у бисквита поднявшуюся "шапочку" (она понадобится для крошки). Сам бисквит разрежьте вдоль пополам. Выложите первый корж на блюдо, распределите большую часть крема. Накройте вторым коржом. Смажьте верх и бока торта оставшимся кремом. Украсьте торт измельченной верхушкой бисквита. Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы он стал нежным и сочным.

Если вам не нравится сладкий крем со сгущенкой, приготовьте для этого бисквита банановый крем без сахара, рецептом которого мы делились ранее.