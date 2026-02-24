Укр

Шоколадный бисквит на кипятке: простой секрет идеального торта (видео)

Наталья Граковская
Шоколадный бисквит
Шоколадный бисквит. Фото Коллаж "Телеграфа"

Простой и надежный рецепт для тех, кто хочет приготовить высокий корж с шоколадным вкусом

Шоколадный бисквит на кипятке — идеальная основа для домашнего торта, который всегда получается удачным. Тесто готовится очень просто и быстро, без сложных этапов и долгого взбивания, поэтому рецепт подойдет даже начинающим. Бисквит выходит высоким, влажным и с насыщенным шоколадным вкусом. Секрет заключается в добавлении кипятка — именно он помогает какао полностью раскрыть цвет, аромат и глубокий шоколадный вкус выпечки. Как приготовить такой шоколадный бисквит, показали на YouTube-канале "Віка-Прості Рецепти".

Ингредиенты:

  • Мука — 340 г
  • Сахар — 230 г
  • Какао-порошок — 50 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 200 мл
  • Растительное масло — 100 мл
  • Кипяток — 200 мл
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.

Для крема:

  • Сметана 21% и выше — 700 г
  • Сгущенка вареная — 300 г

Способ приготовления:

  1. Просейте в миску муку вместе с какао. Добавьте разрыхлитель и соду, тщательно перемешайте.
  2. Всыпьте сахар, добавьте яйца, теплое молоко и растительное масло. Перемешайте массу миксером или обычным венчиком.
  3. Влейте в смесь стакан кипятка и быстро перемешайте всё до однородности.
  4. Застелите дно формы (диаметром 24 см) пергаментом и вылейте тесто.
  5. Поставьте в духовку при 220°C на 5 минут. Затем снизьте температуру до 180°C и выпекайте еще около 40 минут.
  6. Проверьте готовность деревянной шпажкой и дайте бисквиту полностью остыть.
  7. Для крема заранее отвешенную сметану (без лишней сыворотки) смешайте с вареной сгущенкой и взбейте миксером до однородности.
  8. Срежьте у бисквита поднявшуюся "шапочку" (она понадобится для крошки). Сам бисквит разрежьте вдоль пополам.
  9. Выложите первый корж на блюдо, распределите большую часть крема. Накройте вторым коржом.
  10. Смажьте верх и бока торта оставшимся кремом. Украсьте торт измельченной верхушкой бисквита.
  11. Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы он стал нежным и сочным.

Если вам не нравится сладкий крем со сгущенкой, приготовьте для этого бисквита банановый крем без сахара, рецептом которого мы делились ранее.

