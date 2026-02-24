Хрумка скоринка — соковита серединка: деруни з м’ясом, які зникають зі сковороди першими (відео)

Смачна та ситна страва

Деруни — це традиційна страва української та білоруської кухні з тертої картоплі, яку смажать до рум’яної скоринки. У різних регіонах їх готують з мінімальною кількістю інгредієнтів або додають борошно, сметану чи навіть сир для ніжнішої текстури. І сьогодні ми пропонуємо зробити їх ще смачнішими — з соковитою м’ясною начинкою всередині. Щоб деруни вийшли хрумкими, варто обирати крохмалисту картоплю, добре відтиснути зайвий сік і не перевертати їх завчасно, інакше скоринка не сформується; фарш краще брати свіжий, із помірним вмістом жиру, щоб начинка залишалася соковитою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "inna_pro.food".

Як приготувати деруни з м'ясом

Інгредієнти:

картопля — 4–5 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

фарш свинячий або свино-яловичий — 300 г;

часник — 1 зубчик;

олія для смаження — 3–4 ст. л.;

Спосіб приготування:

Натерти картоплю на дрібній тертці, злегка відтиснути зайву рідину, додати натерту цибулю, яйце, сіль і перець, ретельно перемішати. Змішати фарш із сіллю, перцем і подрібненим часником до однорідності. Розігріти сковороду з олією, викласти ложку картопляної маси, зверху розподілити тонкий шар фаршу та накрити ще невеликою кількістю картопляної маси. Смажити під кришкою на середньому вогні 4–5 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки та повної готовності м’яса. Викласти готові деруни на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії, та подавати гарячими. За бажанням частину свинини можна замінити курячим фаршем для легшого варіанту, а частину картоплі — натертим кабачком, попередньо добре відтиснувши його від соку.

Як і з чим подавати

Деруни з м’ясом найкраще смакують гарячими, одразу зі сковороди. Подавати їх варто зі сметаною, грецьким йогуртом або вершково-часниковим соусом, посипавши дрібно нарізаною зеленню. Як доповнення підійде салат зі свіжої капусти чи мариновані огірки — легка кислинка врівноважить насичений смак. Така страва чудово підходить для ситного обіду або родинної вечері, адже поєднує в собі гарнір і м’ясо.