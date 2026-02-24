Хрумка скоринка — соковита серединка: деруни з м’ясом, які зникають зі сковороди першими (відео)
Смачна та ситна страва
Деруни — це традиційна страва української та білоруської кухні з тертої картоплі, яку смажать до рум’яної скоринки. У різних регіонах їх готують з мінімальною кількістю інгредієнтів або додають борошно, сметану чи навіть сир для ніжнішої текстури. І сьогодні ми пропонуємо зробити їх ще смачнішими — з соковитою м’ясною начинкою всередині. Щоб деруни вийшли хрумкими, варто обирати крохмалисту картоплю, добре відтиснути зайвий сік і не перевертати їх завчасно, інакше скоринка не сформується; фарш краще брати свіжий, із помірним вмістом жиру, щоб начинка залишалася соковитою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "inna_pro.food".
Як приготувати деруни з м'ясом
Інгредієнти:
- картопля — 4–5 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- фарш свинячий або свино-яловичий — 300 г;
- часник — 1 зубчик;
- олія для смаження — 3–4 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Натерти картоплю на дрібній тертці, злегка відтиснути зайву рідину, додати натерту цибулю, яйце, сіль і перець, ретельно перемішати.
- Змішати фарш із сіллю, перцем і подрібненим часником до однорідності.
- Розігріти сковороду з олією, викласти ложку картопляної маси, зверху розподілити тонкий шар фаршу та накрити ще невеликою кількістю картопляної маси.
- Смажити під кришкою на середньому вогні 4–5 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки та повної готовності м’яса.
- Викласти готові деруни на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії, та подавати гарячими.
- За бажанням частину свинини можна замінити курячим фаршем для легшого варіанту, а частину картоплі — натертим кабачком, попередньо добре відтиснувши його від соку.
Як і з чим подавати
Деруни з м’ясом найкраще смакують гарячими, одразу зі сковороди. Подавати їх варто зі сметаною, грецьким йогуртом або вершково-часниковим соусом, посипавши дрібно нарізаною зеленню. Як доповнення підійде салат зі свіжої капусти чи мариновані огірки — легка кислинка врівноважить насичений смак. Така страва чудово підходить для ситного обіду або родинної вечері, адже поєднує в собі гарнір і м’ясо.