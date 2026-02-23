Не морквою єдиною: як приготувати буряк по-корейськи (відео)

Смачна та корисна закуска

Буряк по-корейськи — яскрава, пряна закуска, що завжди привертає увагу на столі. Зазвичай у такому стилі готують моркву, додаючи її в салати чи гарніри, але сьогодні ми пропонуємо використати буряк. Ця страва поєднує хрумку текстуру та насичений аромат спецій, а тонка соломка робить його ідеальним для маринування. Для найкращого смаку варто обирати свіжий, щільний буряк, без тріщин і надмірної вологості, а спеції підбирати свіжі та ароматні, щоб відтінити природну солодкість овоча. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "papin_dvizh".

Як приготувати буряк по-корейськи

Інгредієнти:

буряк – 2 кг;

сіль – 2 ч. л.;

цукор – 4 ст. л.;

яблучний оцет – 4 ст. л.;

часник – 6–8 зуб.;

олія – 200 мл;

чорний перець – 2 ч. л.;

коріандр – 2 ч. л.;

червона паприка – 2 ч. л.;

Спосіб приготування:

Натерти буряк на терці для корейської моркви. Додати сіль, цукор, яблучний оцет, спеції та вичавлений часник. Розігріти олію майже до димку та залити гарячою буряк зі спеціями. Ретельно перемішати, щоб кожен шматочок увібрав аромат спецій. Залишити в холодильнику на 2–3 години для маринування.

Як і з чим подавати

Буряк по-корейськи чудово смакує як самостійна закуска або як гарнір до м’ясних страв, наприклад, смаженої курки чи телятини. Можна прикрасити свіжою зеленню або подати з кисломолочним соусом для пом’якшення гостроти. Його насичений пряний смак добре поєднується з рисом, гречкою або легкими овочевими салатами. Страва готова до подачі вже після 2–3 годин настоювання, але насиченіший смак розкривається після доби в холодильнику.