Не морквою єдиною: як приготувати буряк по-корейськи (відео)
Смачна та корисна закуска
Буряк по-корейськи — яскрава, пряна закуска, що завжди привертає увагу на столі. Зазвичай у такому стилі готують моркву, додаючи її в салати чи гарніри, але сьогодні ми пропонуємо використати буряк. Ця страва поєднує хрумку текстуру та насичений аромат спецій, а тонка соломка робить його ідеальним для маринування. Для найкращого смаку варто обирати свіжий, щільний буряк, без тріщин і надмірної вологості, а спеції підбирати свіжі та ароматні, щоб відтінити природну солодкість овоча. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "papin_dvizh".
Як приготувати буряк по-корейськи
Інгредієнти:
- буряк – 2 кг;
- сіль – 2 ч. л.;
- цукор – 4 ст. л.;
- яблучний оцет – 4 ст. л.;
- часник – 6–8 зуб.;
- олія – 200 мл;
- чорний перець – 2 ч. л.;
- коріандр – 2 ч. л.;
- червона паприка – 2 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Натерти буряк на терці для корейської моркви.
- Додати сіль, цукор, яблучний оцет, спеції та вичавлений часник.
- Розігріти олію майже до димку та залити гарячою буряк зі спеціями.
- Ретельно перемішати, щоб кожен шматочок увібрав аромат спецій.
- Залишити в холодильнику на 2–3 години для маринування.
Як і з чим подавати
Буряк по-корейськи чудово смакує як самостійна закуска або як гарнір до м’ясних страв, наприклад, смаженої курки чи телятини. Можна прикрасити свіжою зеленню або подати з кисломолочним соусом для пом’якшення гостроти. Його насичений пряний смак добре поєднується з рисом, гречкою або легкими овочевими салатами. Страва готова до подачі вже після 2–3 годин настоювання, але насиченіший смак розкривається після доби в холодильнику.