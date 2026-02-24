Такі деруни затьмарять будь-яку відбивну: як приготувати улюблену страву по-новому (відео)

Картопляні деруни з сиром і вареними яйцями виходять не тільки смачними, а й дуже поживними

Деруни — справжня класика української кухні, яку люблять за простоту приготування, доступність і знайомий з дитинства смак. Багато хто готують їх лише з картоплі або доповнюють грибами, проте навіть у добре відомої страви можуть з’явитися нові варіації. Якщо хочеться урізноманітнити звичне меню та приготувати щось більш ситне й оригінальне, варто звернути увагу на запечені деруни з вареними яйцями та сиром.

У цьому рецепті класичні картопляні деруни спочатку обсмажуються до рум’яної скоринки, а потім запікаються з яєчно-сирною начинкою. Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Кулінарні рецепти від Надії".

Як приготувати деруни з яєчно-сирною начинкою

Інгредієнти:

Картопля — 600 г (приблизно 6 середніх штук)

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Яйце куряче — 1 шт.

Борошно пшеничне — 3 ст. л.

Прованські трави — 1 ч. л.

Сіль, чорний перець — за смаком

Олія для смаження.

Для начинки:

Яйця курячі (зварені круто) — 3 шт.

Сир моцарела або сулугуні — 120 г

Часник — 2 зубчики

Майонез — 3 ст. л.

Зелена цибуля для подачі.

Спосіб приготування:

В глибокій мисці змішуємо натерту на великій тертці картоплю та подрібнену цибулю. До картопляно-цибулевої суміші додаємо 1 сире яйце, борошно, прованські трави, сіль та перець. Натираємо варені яйця та сир на середній тертці. Додаємо пропущений через прес часник та майонез. Розігріваємо сковорідку з олією та смажимо деруни до золотистої скоринки з обох сторін. Викладаємо обсмажені деруни на деко, застелене пергаментом. На кожен дерун кладемо щедру порцію начинки, рівномірно розподіляючи її по всій поверхні. Запікаємо в розігрітій до 190°C духовці 8-10 хвилин.

Як та з чим подавати

Гарячі деруни посипте нарізаною зеленою цибулею та подавайте на стіл разом зі сметаною чи соусом "Дзадзикі". Крім того, поверх запеченої яєчно-сирної начинки можна покласти тонкий слайс слабосоленого лосося або форелі.