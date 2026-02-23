Чорні цятки на пекінській капусті: чому вони з’являються і чи можна їсти такий овоч

Темні крапки на пекінській капусті не завжди говорять про те, що вона зіпсована

Пекінська капуста використовується для приготування безлічі страв: легких салатів, гарнірів та супів. У пекінській капусті мало калорій, але при цьому вона багата на вітаміни A, C, K та групи B. У її складі також є цінна амінокислота лізин, яка сприяє швидкому відновленню тканин.

Іноді на пекінській капусті можна помітити темні або майже чорні цятки. "Телеграф" розповідає, що означають темні плями на пекінській капусті, коли овоч можна спокійно використовувати в їжу, а в яких випадках його дійсно краще викинути.

Чому на пекінській капусті з’являються темні крапки

Невеликі чорні цятки на листі пекінської капусти — поширене явище. У більшості випадків їхня поява не пов'язана з псуванням продукту. Такий стан називають фізіологічною плямистістю, або "перцевою плямистістю", стверджує Onet.

Найчастіше темні цятки з’являються через природне старіння рослинних тканин, занадто низьку температуру зберігання капусти, недостатню циркуляцію повітря або стрес рослини під час вирощування чи транспортування.

Важливо розуміти, що такі плями не є пліснявою, грибком чи бактеріальним зараженням, а означають зміну структури тканини капусти.

Чи можна їсти пекінську капусту з чорними цятками

У більшості випадків пекінську капусту з темними цятками на листі можна їсти. Якщо крім цього капуста виглядає свіжою, її вживання безпечне.

Капусту можна використовувати в їжу, якщо:

качан залишається щільним та пружним;

листя не слизьке і не покрите слизом;

відсутній неприємний запах;

внутрішні шари природного світлого кольору.

Темні цятки — косметичний дефект. З такої пекінської капусти можна приготувати супи та овочеві бульйони, рагу, начинку для вареників. Для свіжих салатів, де важлива текстура та зовнішній вигляд, краще обирати качан без плям.

Пекінську капусту не можна їсти, якщо на її листі є великі темні плями, які йдуть вглиб качана, листя м'яке або липке, з'явився кислий або гнильний запах, помітні сліди плісняви.

Як правильно зберігати пекінську капусту

Пекінську капусту рекомендується зберігати в холодильнику при температурі близько 2–4 °C у відділенні для овочів або в закритій упаковці. При цьому не рекомендується мити капусту перед зберіганням, краще зробити це безпосередньо перед приготуванням.